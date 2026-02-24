高血壓｜心臟名醫88歲無高血壓 分享護心祕訣日行萬步非必要 6大降血壓貼士1類調味料應即戒

現年高達88歲的李源德是台灣心臟科權威，曾任台大醫院院長。雖然年近90歲，但李源德不但沒有高血壓問題，其心跳更長年維持在每分鐘約60次，平穩得有如年輕運動員。他早前接受訪問時就大方分享養生秘訣，全靠每日步行6000至8000步，間中更會挑選「有一點挑戰」的路線，例如行斜坡或攀登小山。適量運動正是善待心臟、通往長壽的不二法門。

