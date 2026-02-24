高血壓｜心臟名醫88歲無高血壓 分享護心祕訣日行萬步非必要 6大降血壓貼士1類調味料應即戒
堅持日行6000步 間中「挑戰心臟」
綜合台灣傳媒報道，李源德於當地節目《百大醫言堂》中提及，近年醫學界愈來愈重視生活型態醫學（Lifestyle Medicine）。他指出，最佳的養生及長壽之道，莫過於著重日常生活的恆常運動、充足睡眠、營養攝取與正向社交連結，同時減少減輕壓力及進食有害食品。
運動方面，李源德透露自己從年輕時期已培養出行路與行山的習慣。他每日未必會行足一萬步，但起碼維持在6000至8000步的水平；一到假日更會去行山。他憶述年輕時體能佳，會挑戰海拔較高的大山；但隨著年紀漸長有時亦不得不妥協，
「我也跟著調適改爬坡度比較和緩的小山，但還是有高低起伏、有一點挑戰性。」
李源德指自己雖然已經88歲，但幾十年來的收縮壓一直保持在110~120 mmHg的正常水平，完全沒有高血壓的煩惱，每分鐘心跳亦處於60幾次（一般正常值為60至100次）。這反映其心臟機能極佳，只需跳動60幾次便足以維持全身血液循環。他強調：「我有運動，所以心血管調速功能好，因此我也鼓勵大家要多運動。」
建議將行路運動納入日常生活
對於不少都市人經常以無時間為由拒絕運動，李源德認為，行路其實就是一種能夠輕易融入日常生活的運動方式。單計每日在醫院內走動，他已能累積2000到3000步。即使現時年紀已大，他每逢假日依然會去行斜坡及登小山，藉此持續鍛鍊心肺功能。
推算190萬港人高血壓
根據香港衞生署2020-22年度的人口健康調查，香港15歲及以上人口中，高血壓的患病率為29.4%。以香港約650萬人口（15歲及以上）估算，意味約190萬人患有高血壓。相比2014年的患病率 27.7%（約180萬人），高血壓問題在香港或有增加趨勢。
美國心臟協會6大降血壓建議
美國心臟協會（AHA）去年中發佈全新高血壓指引，當中可以歸納出多項降血壓重點，具體做法如下：
1.及早用藥
新版指南建議，如經過3至6個月的生活方式調整（例如改變飲食、增加運動）仍無法將血壓降到理想範圍，醫生應考慮及早開始藥物治療。這次更新比過去的「觀察為主」做法更為積極，因為新的研究指出，高血壓與認知功能退化及失智症風險增加之間有明確關聯。
即使開始服藥，健康的生活方式仍然是治療的核心，藥物與運動、飲食等方式應該互相搭配，以提升整體控制效果。
2.限制鈉攝取量
新版指南再次強調「食太鹹」是血壓上升的主因之一。指引建議成人每日鈉攝取量應控制在2300毫克以下，亦即約一茶匙食鹽，理想值則為1500毫克。
要做到指引建議可從選擇天然食材做起；避免高鈉調味料（如味精、雞粉、醬油），外食時可主動要求少鹽或將醬汁分開，並嘗試使用含鉀鹽替代品或增加富含鉀的食物，如香蕉、番薯、菠菜或香菇等。
3.減少或直接戒飲酒
新版指南明確指出，酒精對血壓有不良影響；即使每日只飲一杯酒，長期仍然會令血壓逐漸升高。指引雖未建議禁酒，但就建議成年男性每日飲用酒精飲品不應超過兩杯，女性則不應超過1杯，當然如果可以完全戒酒，效果將更好。
4.控制壓力
除飲食外，管理壓力亦是該份指引的重點；壓力不僅影響情緒，長期亦會間接導致血壓升高。
新版指南鼓勵大眾透過運動、冥想、深呼吸、瑜伽等方式紓壓，同時建議維持每星期75至150分鐘運動，其中可包含快步行、踩單車、游泳等有氧運動，並搭配簡單的肌肉訓練，例如彈力帶運動或輕量啞鈴，幫助血壓更穩定。
5.減肥
對於超重或肥胖人士而言，其實只要減少5%體重，血壓就已經會明顯改善。指引表明毋須立刻瘦到標準體重，只需減少腰圍與脂肪就能減少心臟負擔。
在臨床上，許多醫生會建議搭配飲食調整、運動，必要時使用減重藥物（如GLP-1類藥物 Wegovy、Zepbound），甚至考慮接受減重手術選項，但重點是要經過醫生評估後再作決定。
6.採用DASH飲食法
DASH飲食法（得舒飲食法）是目前公認對血壓最有幫助的飲食模式，其特色是高纖、多蔬果、多全穀、多低脂乳製品，少紅肉與加工食品，並降低鹽分與糖分攝取。
具體的飲食方式包括以蒸煮為主的烹調方式、減少鹽與醬油、用番薯飯替代白飯，都是簡單又有效的落實方法。