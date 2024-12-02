9年逾8000人接受心肺復甦及去顫訓練 香港東北扶輪社：隨時拯救更多生命

一個人倒地而心臟停止跳動，導致腦部供血停止超過4分鐘，腦細胞便可能永久壞死。這4分鐘亦被稱為進行心肺復甦（CPR）的黃金時間。為進一步推廣心肺復甦法及去顫法教育，國際扶輪3450地區、香港東北扶輪社及香港聖約翰救護機構共同籌劃相關教育計劃，自2016年起由籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社前社長王泰鴻醫生MStJ創辦，至今已成功訓練8000名市民掌握了心肺復甦法（CPR）及正確使用自動心臟除顫器（AED）的技能，隨時可以拯救更多生命。

