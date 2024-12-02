9年逾8000人接受心肺復甦及去顫訓練 香港東北扶輪社：隨時拯救更多生命
「心肺復甦法及去顫法教育計劃2024-2025」早前（11月30日）在香港聖約翰救護機構總部舉行了開幕典禮。當日嘉賓雲集，包括香港特別行政區行政會議成員高永文醫生，GBS，JP，國際扶輪3450地區2024-25年度助理地區總監唐嘉文先生，籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社2024-25年度社長黎凱怡女士，籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社前社長王泰鴻醫生，香港聖約翰救護機構理事會主席鍾展鴻醫生KStJ，香港心臟專科學院院長梁達智醫生，關心您的心主席梅卓能先生，香港體育學院運動醫學助理總監容啟怡博士，國際扶輪3450地區澳門東方明珠扶輪社2024-25年度社長董健華先生，藝人何廣沛先生及羅毓儀小姐等。
香港特別行政區行政會議成員高永文醫生在致辭中表示：「急救不僅是一項技術，更是一種公民責任，而這個計劃正是傳遞這種社會責任感。我深信，隨着這項計劃的不斷發展，我們將有更多機會看到它如何在挽救生命的同時，塑造一個更具安全意識的社會。」
國際扶輪3450地區2024-25年度助理地區總監唐嘉文先生讚揚了該計劃取得的豐碩成果：「這項成就不僅體現了我們對健康和安全的承諾，更重要的是我們增強了社區的救急扶危力量。」
「心肺復甦法及去顫法教育計劃」的創辦人兼籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社前社長王泰鴻醫生對計劃迄今取得的成效感到欣慰，同時強調計劃還有進步空間：「我們將鞏固已有成果，同時尋求創新，讓更多人了解CPR，掌握AED的使用。我們的目標是『人人會急救，急救為人人』，期望在創新與努力下，每個人在緊急情況下都能成為生命的守護者。」
籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社2024-25年度社長黎凱怡女士表示：「今年，香港東北扶輪社將計劃拓展至澳門，透過這次合作，我們希望得到更多政府支持，並期望有朝一日這項意義深遠的急救教育計劃能成為每間學校的必修課。」
推廣心肺復甦法及去顫法的普及化迫在眉睫。在典禮上，籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社前社長王泰鴻醫生強調「心肺復甦法及去顫法」的重要性。他指出：「心源性猝死（SCD）每年奪走全球500萬人性命。雖然心血管醫學在近年取得顯著進展，但SCD的成因複雜，且多數發生在院外，存活率低於10%。在本港，每10萬名男性中，中度風險心源性猝死或心跳停頓的約有40人，女性則有22人，平均31人。而心跳停頓的人每延誤1分鐘施救，存活率便下降7%至10%。因此，推動心肺復甦法及去顫法的普及化刻不容緩。」
此外，開幕典禮也邀請了曾在馬拉松中不省人事但獲救的陳永傑校長出席並分享經歷：「我自2013年開始跑步，2014年參加馬拉松，到2016年參加『渣馬』的半馬拉松，沒想到發生了意外。當我跑過終點步入場內草地後突然昏倒，心跳停頓。幸得旁人迅速召來救護人員施行CPR及AED急救，才救回一命。這次事件讓我深刻體會到急救知識的重要性，因此『心肺復甦法及去顫法教育計劃』的推廣非常有意義。」
藝人何廣沛和羅毓儀也分享了對急救教育的支持。何廣沛提到，拍劇飾演救護員後對CPR有所認識，到拍攝醫療劇集時更加體會到上急救證書課程學習CPR和AED的重要性。羅毓儀也曾在多齣劇集中飾演護士，明白心肺復甦法及去顫法在急救中的重要，因此鼓勵大家參加相關課程。
「心肺復甦法及去顫法教育計劃2024-2025」的目標是向香港市民宣傳學習心肺復甦急救及使用自動心臟除顫器的重要性，從而提升心臟病患者在發病時的存活機會。計劃對象包括香港多間中小學的校長、教師、職員及13歲以上的學生，或有志於在需要時施救心跳停頓患者的人士。課程由香港聖約翰救護機構提供，為期6小時，課程費用全免，完成課程並通過考試後，可獲得「心肺復甦法及去顫法」證書，有效期為3年。
為達成「人人會急救」的目標，香港東北扶輪社近年積極拓展計劃至其他地區。今年更與香港聖約翰救護機構及澳門急重症醫學會合作，支持國際扶輪3450地區澳門東方明珠扶輪社於2025年1月12日舉辦澳門區「心肺復甦法及去顫法訓練計劃」。這次跨地域的合作標誌着計劃的成功，亦展示了香港東北扶輪社放眼國際的視野，值得社會大眾大力支持！