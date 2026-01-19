梁小龍逝世｜梁小龍心臟衰竭離世享年77歲 注意心臟衰竭4大病徵 初期症狀不明顯不宜飲水過量
臨別帖文：當我去很遠地方拍戲
梁小龍離世的消息來得突然。就在他離世前一天，網上還流傳著他與友人在內地聚餐的合照，相中他精神飽滿，對著鏡頭豎起拇指，未見異樣。然而，噩耗隨即於翌日傳出。
梁小龍生前的抖音帳號昨晚發出最後一篇告別文，代這位一代宗師向影迷道別：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活着，愛一直在，記住我愛你們。」落款日期為2026年1月14日，讀之令人鼻酸。
田啟文指死於心臟衰竭 成龍：不敢相信
資深電影人田啟文（田雞）向傳媒證實，梁小龍是因心臟衰竭逝世。曾擔任梁小龍經紀人的田啟文坦言感到難以接受，因早前見面時對方身體狀況一直很好。他感嘆梁小龍憑真功夫贏得觀眾喜愛，其力求完美的精神值得後輩學習，「有真材實料才能得到認可」。
昔日「四龍」之一的成龍，昨日亦在微博發文悼念這位故友。剛回北京的他驚聞噩耗，表示「不敢也不願相信」。成龍讚揚梁小龍是精通多種傳統武術的高手，每一種都能打出個人風格，「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念你……」
憑「陳真」紅遍華人圈 「火雲邪神」再創高峰
梁小龍原名梁財生，自小習武，精通詠春及空手道，15歲入行當替身，是圈中公認的「好打之人」。70年代他與李小龍、成龍、狄龍齊名。80年代，他在麗的電視（亞視前身）劇集《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演霍元甲大徒弟陳真，其「硬橋硬馬」的真功夫形象深入民心，令他紅遍大中華地區。
息影經商近20年後，2004年他受周星馳邀請復出，在電影《功夫》中飾演終極反派「火雲邪神」。該角色的精湛演出令他人氣再度急升，成為年輕一代觀眾心目中的經典。
曾拒叫「星爺」 恩怨隨風而逝
雖然《功夫》令梁小龍事業再創高峰，但他與周星馳的合作關係卻頗為緊張。生前個性耿直的梁小龍，曾多次公開表達對星爺的不滿。他曾表示拒絕稱呼對方為「星爺」，直言：「叫他星爺那是在侮辱我自己，我只會叫他導演。」
他亦曾抱怨當年片酬過低，甚至不及他做生意一個月的收入，加上不習慣星爺「無劇本」的拍攝方式，曾揚言拒絕再合作。周星馳昨日在社交平台貼出一張梁小龍打功夫的舊照，並以簡單語句「永遠懷念梁小龍先生」以表悼念。
每年近2萬港人心臟衰竭入院
心臟衰竭在港相當普遍，根㯫統計，心臟衰竭的患者佔全港人口約1%，每年接近二萬人次因心臟衰竭住院，大約佔內科住院人次的10%；而其五年死亡率更可高達50%。
心臟科專科醫生聶天霖於《日日健康》專欄指出，心臟衰竭泛指因心臟結構性問題，或因心臟功能不足，所造成一系列的症狀。最常見的成因為冠心病 – 心臟肌肉因冠狀動脈供血不足而受到破壞，從而影響心臟功能；其他比較常見的原因包括心律問題，心瓣問題，心臟肌肉病變，或其他身體問題所引致。
心臟衰竭的主要症狀及早期警號
心臟衰竭的症狀在發病初期並不明顯，患者通常只會感到疲倦或運動機能下降，所以容易被忽略。到病情惡化時，病人開始出現氣促（尤其在躺平的時候），雙腳水腫等問題。更嚴重的會因心臟供血不足而造成器官衰竭，如腎衰竭及肺積水等。
日常生活中如何管理心臟衰竭
醫藥固然重要，但病人的生活習慣對治療效果同樣重要。首先，當然要戒除不良的生活習慣，如吸煙以及酗酒等。飲食方面，不能攝取太多水份和鹽份，清淡為主，每天水份的攝取量應維持在1.5公升左右，否則多餘的水份就會積聚在肺部和雙腳，造成氣喘和腳腫。其次，適量的運動以及充份的休息，保持身心舒暢，對病情亦有幫助。