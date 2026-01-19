梁小龍逝世｜梁小龍心臟衰竭離世享年77歲 注意心臟衰竭4大病徵 初期症狀不明顯不宜飲水過量

香港影壇傳來噩耗，與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四龍」的資深武打巨星梁小龍，於本月14日因心臟衰竭在內地與世長辭，享年77歲。這位憑藉劇集《陳真》紅遍大江南北，後以周星馳電影《功夫》中「火雲邪神」一角再度爆紅的功夫高手，臨終前一天仍精神奕奕與友聚餐，豈料翌日撒手人寰。其喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。

