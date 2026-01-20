港大研究｜降血糖藥SGLT2配合精準造影 顯著降低糖尿病患者心臟病風險
港大醫學院今日（20日）公布最新研究發現，透過新型冠狀動脈功能評估技術caFFR，配合降血糖藥物SGLT2抑制劑，可顯著降低同時患有第二型糖尿病及冠狀動脈疾病患者出現重大不良心血管事件、心衰竭及死亡的風險。研究由港大醫學院臨床醫學學院內科學系聯同香港大學深圳醫院主導，相關成果已刊登於國際醫學期刊《Diabetes and Metabolism Journal》。
功能性評估助精準判斷血管阻塞
研究指出，第二型糖尿病患者常出現多條冠狀動脈狹窄或阻塞，病情較一般患者複雜，增加心臟科醫生在治療時「完全重建血管」（即把所有嚴重阻塞的血管恢復暢通）的難度。若僅依賴傳統造影判斷，部分表面狹窄程度不高、但實際已影響血流的病變，可能被低估，導致治療後仍存在缺血風險。
有見及此，研究團隊引入caFFR系統，利用常規冠狀動脈造影影像，計算血管內實際血流情況，協助醫生更準確判斷哪些病變真正導致心肌缺血，從而制定更合適的介入治療方案。
SGLT2抑制劑提升長遠心血管保護
研究分析了671名於2014年至2016年間在公立醫院接受冠狀動脈造影、並同時患有第二型糖尿病及冠狀動脈疾病的患者數據。結果顯示，即使部分患者未能達致完全血管重建，如配合使用SGLT2抑制劑，其心血管風險亦明顯下降。
數據顯示，在未能完全重建血管的患者中，使用SGLT2抑制劑後，三年內重大不良心血管事件發生率由17.8% 降至8.3%，全因死亡率亦由16.3%降至6.3%。
雙管齊下策略改善存活率
研究團隊指出，結合caFFR功能性評估引導血管介入治療，並配合SGLT2抑制劑的藥物治療，可從解剖結構及新陳代謝兩個層面，同時為糖尿病患者提供心臟保護。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授姚啟恒表示，相關策略有助醫生更精準找出真正導致缺血的病變，提升治療成效；即使未能完全重建血管，藥物仍可提供重要保護，顯著改善患者的存活率。
研究團隊認為，是次研究結果對臨床治療具重要啟示，展示精準影像技術與藥物治療之間的互補作用，有助為糖尿病合併心臟病患者度身訂造更個人化的治療方案。
圖片來源：港大醫學院