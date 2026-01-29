港大研究｜GLP-1藥物未見顯著增眼部風險 減重有助防心房顫動復發
未見GLP-1顯著增加眼部併發症風險
GLP-1受體促效劑近年在治療糖尿病、肥胖症及心血管疾病上的應用日益普及，但其潛在副作用一直備受關注。過往有研究提出，相關藥物或與缺血性視神經病變有關，患者可出現突發性、無痛的視力下降及視野缺失，尤其常見於患有糖尿病或高血壓的人士，惟相關證據並不一致。
有見及此，港大醫學院研究團隊整合全球超過8萬名糖尿病及心臟病患者的隨機對照臨床試驗數據，屬目前同類研究中最大規模的分析之一。結果顯示，使用GLP-1受體促效劑與缺血性視神經病變風險並無顯著關聯，為臨床醫生在評估相關藥物的安全性時，提供更具體的參考。
體重管理成關鍵 有助提升心房顫動手術成效
研究團隊同時分析另一項涉及5,415名心房顫動患者的數據。心房顫動為臨床最常見的心律不整之一，可引致中風及心力衰竭等嚴重併發症，而肥胖正是重要風險因素。研究發現，在接受導管消融手術的患者中，肥胖人士每減輕1%體重，其術後心房顫動復發的相對風險便下降6.3%，反映持續控制體重對改善手術長遠成效具有關鍵作用。
研究指出，有肥胖問題的心臟病患者，若能建立健康生活方式，配合飲食、運動及其他臨床干預策略，再按需要使用GLP-1受體促效劑，有機會進一步提升心房顫動導管消融手術的長期成功率。不過，研究亦強調，治療成效有賴全面的心血管風險管理，而非單靠藥物。
研究成果刊國際期刊 為臨床決策提供依據
相關研究成果已刊登於美國糖尿病協會的權威期刊《Diabetes Care》，並於2025年在維也納舉行的歐洲心律協會周年學術會議上發表。領導研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授陳熠恒醫生表示，今次的臨床試驗統合分析，為GLP-1受體促效劑在心血管疾病患者中的安全性及潛在新用途提供了重要數據，有助醫生更全面評估病人用藥的風險與效益。他亦指出，研究結果並不等同完全排除任何微量併發症風險，臨床醫生仍需因應個別病人情況作出審慎判斷，避免過分強調藥物效益而忽略潛在風險。