港大研究｜GLP-1藥物未見顯著增眼部風險 減重有助防心房顫動復發

港大醫學院研究團隊今日（29日）公布，完成多項針對新興心臟及代謝藥物的全球臨床試驗數據統合分析，審視藥物安全性及其在心血管治療上的潛在新應用。研究由港大醫學院臨床醫學學院內科學系領導，結果顯示，常用於治療糖尿病及肥胖的GLP-1受體促效劑，與缺血性視神經病變風險並無顯著關聯；另有研究指出，肥胖的心房顫動患者若能有效控制體重，並配合合適藥物治療，有助提升導管消融手術的長期成功率。

