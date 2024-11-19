天水圍天耀邨1小時2男猝死 留意猝死10大先兆患高血壓風險高30%
同一大廈約1小時內2宗猝死 37歲男死者疑患高血壓
首宗個案發生於昨日早上11時09分，一名女子報案指其37歲姓鍾兒子於天耀邨耀民樓住所暈倒。救援人員到場後當場證實鍾男身亡，死因有待驗屍確認，據報事主生前患有高血壓，其母親於上周四（14日）前往內地，至昨日早上回家時揭發兒子倒臥床邊。
另一宗個案同樣發生於天耀邨耀民樓。昨日中午12時14分，警方接獲一名女子報案，指其34歲丈夫於房間暈倒。救援人員到場後發現事主已明顯死亡，警方正調查事主暈倒原因，稍後將安排驗屍。
絕大部份猝死由心臟問題引致
據香港公立醫院心臟醫生協會指出，猝死定義為癥狀出現後一小時內的死亡個案；猝死個案佔八至九成是心臟問題引起，除了先天有潛伏性的心臟病患如遺傅性心肌肥厚，就以冠心病和心臟衰竭是最常見成因。也有少於5%患者心臟結構雖然正常，他們猝死的原因可能與遺傳性心律不齊（如布嘉達綜合症Brugada Syndrome）或藥物有關。由於心臟病漸趨年輕化，以致猝死病者的年齡亦愈來愈少，特別是吸煙人仕。
猝死10大先兆 及時發現可保命
急性心臟病發的治療有黃金1小時，若果病人能夠在1小時內入醫院進行「通波仔」手術，拯救率可超過九成。只可惜臨床所見，很多人對突發心臟病的病癥認知不足，以致在病發時，常將不適誤以為是胃痛，疲勞或其他疼痛，延誤治療。綜合醫生專家意見，猝死前可能出現以下10大徵狀，值得大家注意：
- 反覆腸胃道症狀
- 經常性莫名疲累
- 胸悶
- 出現不明原因之疼痛
- 頻繁心悸
- 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木
- 盜汗
- 經常性頭暈或昏厥
- 呼吸不順、口唇發紫
- 失眠、經常性睡眠窒息
患高血壓 猝死風險高30%
浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾指出，猝死個案近年有年輕化趨勢，當中不乏年輕運動員猝死個案；突如其來的劇烈運動後如出現胸悶、胸痛、頭暈、頭痛等徵狀就要特別留意。
他引用曾刊登於《中國急救醫學期刊》的研究結果，指30歲高血壓病人比一般人的猝死風險高出30%，提醒高血壓病人如血壓控制不佳就容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等，建議30多歲的年輕人亦應注意身體健康，宜養成運動習慣、少捱夜或食宵夜，以免疲勞等因素日積月累，埋下猝死風險。