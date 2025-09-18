尖沙咀54歲糖尿男酒後昏迷不治 糖尿患者心臟衰竭風險增4倍 注意4大徵兆1個位水腫屬警號
尖沙咀昨日（17日）發生懷疑酒後猝死意外。綜合本地傳媒報道，一名54歲姓氏葉男子昨晚先與家人到灣仔一間火鍋店用膳，期間有飲酒，及後再前往麼地道一間夜總會卡拉OK消遣，其後突然於上址暈倒。事主妻子見狀報警，救援人員到場將事主送伊利沙伯醫院搶救，惜其後不治身亡。
報道引述消息指，姓葉事主於晚餐及夜總會消遣時均有飲白酒及啤酒，至深夜11時許突感胸痛，坐下休息後突然暈倒。據報事主患有糖尿病超過10年，同時有高脂血症（高血脂）逾3年，需要每日食藥控制病情。
糖尿病患者 心臟衰竭風險增4倍
糖尿病除影響血糖水平，更會大幅提升患上心血管疾病甚至心臟衰竭風險。心臟科專科醫生羅君健接受本地電台節目訪問時曾指出，有研究顯示糖尿病患者出現心臟衰竭的風險較一般人高出2至4倍。其成因是糖尿病會引致血管硬化及阻塞，降低心臟血液供應，進而影響心臟功能。
另一方面，糖尿病亦會增加細胞對胰島素的抗性，改變細胞運用葡萄糖產生能量的機制，進一步損害心臟功能。
心臟衰竭4大警號
心臟衰竭初期症狀或不明顯，但仍可留意以下4大警號：
- 活動時容易疲倦和感到呼吸急促
- 下肢水腫
- 平躺時呼吸困難
- 心跳異常或心律不整
預防心臟衰竭4大貼士
- 嚴謹監控血糖：維持理想血糖水平，有效降低心臟病風險
- 全面管理健康指標：包括膽固醇、血壓及體重控制
- 定期進行身體檢查：及早識別和治療潛在心臟問題
- 考慮新型糖尿病藥物：如SGLT2抑制劑，臨床研究證實能顯著降低心臟衰竭的發生率