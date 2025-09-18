尖沙咀54歲糖尿男酒後昏迷不治 糖尿患者心臟衰竭風險增4倍 注意4大徵兆1個位水腫屬警號

尖沙咀昨日（17日）發生懷疑酒後猝死意外。綜合本地傳媒報道，一名54歲姓氏葉男子昨晚先與家人到灣仔一間火鍋店用膳，期間有飲酒，及後再前往麼地道一間夜總會卡拉OK消遣，其後突然於上址暈倒。事主妻子見狀報警，救援人員到場將事主送伊利沙伯醫院搶救，惜其後不治身亡。

