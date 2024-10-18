五成港人高膽固醇 男子膽固醇過高恐中風 一食物連吃3個月終不藥而癒

據本港最新的人口健康調查發現，每2個人有1人患有膽固醇偏高。有台灣醫生曾分享一宗病例，一名48歲男患者因膽固醇過高而求醫，他建議對方每天進食牛油果，經過3個月持之以恆，終令膽固醇降回正常水平。其實除了牛油果，哈佛醫學院曾推薦11種食物可以降低壞膽固醇，從而改善血脂。

