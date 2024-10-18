五成港人高膽固醇 男子膽固醇過高恐中風 一食物連吃3個月終不藥而癒
台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》分享，該名48歲男患者求診時，總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇），分別達260mg/dl（正常值為200mg/dl以下）及達180mg/dl（正常值為130mg/dl以下）。經過仔細檢查後，江醫生發現其壞膽固醇中，很高的比例屬於小而濃的膽固醇，這類膽固醇容易從血管內皮鑽進去，然後變成動脈粥樣硬化，這是一種高風險的膽固醇的形態，因此建議他嘗試每天吃牛油果。
該患者聽從江醫生的建議後，每天進食半個牛油果，並隔天吃5粒開心果，此飲食模式持續3個月後，發現血液中小而濃的膽固醇已經回復正常水平。江醫生認為，有關壞膽固醇的問題已經解決，所以患者毋須再繼續治療。
膽固醇｜牛油果KO壞膽固醇
牛油果素有「美顏瘦身恩物」之稱，為何亦可對付壞膽固醇？江醫生表示，牛油果含有多種不同的營養素，如鋅、鉀、鎂、磷，維他命A、B、C、D、E等，能夠降低壞膽固醇，有助於降低患上心血管疾病的風險。更重要的是有Omega-9單元不飽和脂肪酸，而且含量很高，不但可消除壞膽固醇，也有助預防動脈硬化、高血壓、促進腸胃蠕動等。
膽固醇｜如何保存牛油果？
如果想保存牛油果最多營養素，有「防毒教母」之稱的台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在台灣節目《挖健康》分享一些心得，切牛油果時，應一刀下去劃一圈，之後轉開，就可將之分為兩部分，接着用手剝掉牛油果皮，此方法能保存更多的營養。
每日吃半個牛油果，那剩餘的半個可以如何保存？譚敦慈建議可留下有牛油果籽的那部分，並在上面淋些檸檬汁，然後用烘焙紙包起來，放進雪櫃中，便可保持新鮮程度。
膽固醇｜本港人口5成膽固醇過高
根據2020至22年度本港的人口健康調查，51.9%的15歲或以上人士患有高膽固醇血症，即是說每2個人就有1個患病，男女比例近乎一比一。值得留意，近7成患者無自述病史，但化驗檢測總膽固醇卻偏高 (≥5.2mmol/L)。
膽固醇｜哈佛認證11種食物可降壞膽固醇
要降低膽固醇，不妨從飲食習慣着手，哈佛醫學院曾發表一篇有關降低膽固醇的文章，並指出以下11種食物可以降低壞膽固醇，從而改善血脂。當中有些食物含有可溶性纖維，能與油脂物結合並排出體外，有助降低血液中膽固醇和維持血糖於正常水平。有些食物則因是豐富的Omega-3脂肪酸來源，能降低血液中的三酸甘油酯（TG），達致減少壞膽固醇之效。
1.麥皮
2.高脂肪魚類（最佳例子：三文魚、鯖魚和秋刀魚）
3.植物油（最佳例子：粟米油、芥花籽油、橄欖油和花生油）
4.大豆（最佳例子：豆腐、豆漿）
5.粗糧全穀類（最佳例子：玉米、紫米、蕎麥）
6.固醇（Sterols）和甾烷醇（Stanols）強化食品（最佳例子：人造牛油、燕麥棒、朱古力、橙汁等）
7.堅果（最佳例子：花生、杏仁、腰果、開心果、核桃）
8.豆類（最佳例子：鷹嘴豆、扁豆、紅腰豆、黃豆）
9.蘋果、葡萄、草莓和柑橘類水果
10.茄子和秋葵
11.纖維補充劑
膽固醇｜不宜以牛油果代替用藥
台灣事實查核中心則引述振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群提醒，過去已經有相當多營養學家與專家都有研究非藥物的降膽固醇效果，一般而言，藉由吃正確的食物，平均可降低10-20%的膽固醇濃度，但不宜擅自用食物取代藥物。陳冠群表示，牛油果兼有膳食纖維及單元不飽和脂肪酸，因此對降膽固醇是有幫助的，但其熱量很高，並非適合所有人，也不建議擅自用牛油果取代藥物，對於已有心血管疾病或是證實有動脈硬化的高風險患者，則建議飲食、運動、藥物應同時進行，三管齊下控制病情後，再與醫生討論是否繼續用藥。