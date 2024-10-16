男子戒食蛋3個月壞膽固醇大減 醫生揭高膽固醇3大真正元兇

雞蛋含有豐富的蛋白質及其他營養素，是一種價廉物美的食物，但膽固醇含量較高。有台灣心臟內科醫生分享一宗病側，當地一名男子因壞膽固醇突然驟升，聽從醫生建議戒食蛋3個月後，發現竟令壞膽固醇大幅下降，醫生指出，雖然一般人「每日一蛋」無問題，但食蛋對膽固醇水平的影響其實因人而異。

