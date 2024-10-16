男子戒食蛋3個月壞膽固醇大減 醫生揭高膽固醇3大真正元兇
膽固醇｜食雞蛋養生變傷身
據本港食物安全中心指出，成年人每天應進食少於300毫克膳食膽固醇，而一隻雞蛋（重量約50克） 膽固醇含量約293毫克，因此健康的人士每天吃1隻雞蛋一般沒有問題。
不過台灣心臟內科醫生洪惠風在節目《小宇宙大爆發》中分享一宗有關吃蛋而令膽固醇急升的案例。該名男患者平時的壞膽固醇水平大概維持在70至80，在一次身體檢查中卻驟然升至100。他向洪醫生透露，從網絡流傳知悉每天吃1隻雞蛋可控制壞膽固醇。
洪醫生懷疑壞膽固醇急增與其食蛋習慣有關，便建議他3個月內保持如常的生活飲食習慣，唯獨是不吃蛋類食物。事主跟從醫生指示，更連蛋花湯、蛋糕也一概戒掉，想不到3個月後，再次檢查時，竟發現壞膽固醇水平已降至79。
膽固醇｜雞蛋對膽固醇影響因人而異
洪醫生指出，人體內的膽固醇80％是由身體自行合成，而20％則來自食物。雖然食用雞蛋可能會使膽固醇過高，但對膽固醇水平的影響卻因人而異。因此，某些人即使每天吃7隻雞蛋，也不會影響膽固醇，而有些人的情況就好似上述的案例，即使每天只吃1隻也可能導致膽固醇上升。
膽固醇｜3類食物增壞膽固醇
想控制膽固醇，洪醫生指出，運動和飲食習慣這兩個手段大概可降低5至10％，藥物則可以將壞膽固醇降低到40至50％。不過要留意若經常進食糖、鹽和反式脂肪，容易導致壞膽固醇水平上升。
根據衞生防護中心資料，動物性飽和脂肪、植物性飽和脂肪及反式脂肪，均會引致膽固醇過高，以下3類食物要特別注意：
- 動物性飽和脂肪：食物來源包括肥肉、連皮肉類、牛油、豬油、全脂奶及其製品（如忌廉、淡奶）
- 植物性飽和脂肪：食物來源包括棕櫚油、椰子油及椰子製品（如椰汁、椰絲）
- 反式脂肪：食物來源包括人造牛油、起酥油及以這些油脂為材料或烹調的煎炸和烘焙食物（如餅乾、脆片、蛋糕、沙律醬、酥皮糕點、植脂奶粉、炸薯條）
膽固醇｜可以每天吃雞蛋嗎？
對於是否應該每天吃雞蛋，衞生防護中心曾指出，雞蛋、魷魚、蝦、墨魚等含高膽固醇但脂肪含量較低的食物，應作「肉、魚、蛋及代替品」攝入量計算及適量食用。
中心續指，健康飲食原則強調食物的選擇要多元化，即選用不同的食物。「肉、魚、蛋及代替品」的選擇除雞蛋和海鮮外，還包括家禽、牛肉、豬肉、乾豆和豆製品。建議成年人每天食用5至8兩肉類及代替品，1兩肉類約等於1個乒乓球大小的肉類或1隻雞蛋（連蛋黃計算）。
膽固醇｜2招飲食減壞膽固醇
1.多吃含豐富水溶性膳食纖維的食物
如蔬菜、水果、麥皮、乾豆類。水溶性纖維能與膽固醇相似的油脂物（如膽汁)結合並排出體外，有助降低血液中的 膽固醇水平。
2.適量攝取不飽和脂肪
以多元不飽和脂肪及單元不飽和脂肪來取代飽和脂肪及反式脂肪能降低體內壞膽固醇水平，保持血管暢通。不飽和脂肪在室溫下呈液體狀態，主要來自植物油，一些種子、果仁及水果亦含有不飽和脂肪：
- 植物油：橄欖油、芥花籽油、花生油、粟米油
- 種子：芝麻、松子
- 果仁：合桃、腰果
- 水果：牛油果
膽固醇｜膽固醇指數表
人體內的膽固醇分為兩種，分別是低密度脂蛋白膽固醇（Low-Density Lipoprotein Cholesterol，LDL）及高密度脂蛋白膽固醇（High-density lipoprotein cholesterol，HDL）。低密度脂蛋白膽固醇（LDL）：即「壞膽固醇」，LDL水平愈高，心臟病和中風的風險愈大。高密度脂蛋白膽固醇（HDL）：即「好膽固醇」，高水平的HDL可以降低心臟病和中風的風險。想知道自己是否膽固醇過高，請參考以下的指標。
LDL/壞膽固醇含量 指標
- 低於100mg/dL 最佳
- 100 -129mg/dL 接近最佳
- 130 -159 mg/dL 邊際稍高
- 160 – 189 mg/dL 高
- 190 mg/dL 或以上 非常高