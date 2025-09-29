行山猝死｜54歲運動健將行山猝死 患1種慢性病做運動更高危 醫生提猝死3大先兆生還機會微
台灣移民署南投專勤隊長邱國志昨日（28日）於台中八仙山登山時不幸猝逝，享年54歲。報道指邱國志生前熱愛運動，體魄相對良好，行山期間猝死更叫人意外。有醫生就指出，猝死最常見原因是惡性心律不正，並指出運動雖有助於心血管健康，但如果同時患有1種慢性病就必須有藥物輔助，否則勉強做運動可能令病情加重，甚至引致猝死。
死者屬馬拉松能手 常做運動亦有猝死風險
綜合台灣傳媒報道，邱國志今年4月調任至南投專勤隊。據友人透露，死者平時熱愛登山跑步等運動，甚至經常參加馬拉松，體能狀況一向良好，未料今次僅僅行山就引發憾事。
惡性心律不正可致猝死 有三高做運動更危險
台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、台大醫院心導管室主任王宗道表示，猝死多與心血管疾病有關，其中惡性心律不正最為常見。患者因心臟跳動不規律，可能瞬間失去意識，如無法在10分鐘內使用AED體外電擊器或進行CPR急救，幾乎難有生還希望。
王宗道續指，惡性心律不正的主要原因與心血管狹窄有關，尤其在運動時更易發生。這是因為患者的心血管狹窄可能達50%，情況可能不會影響日常活動，但運動時心臟需更多血液，狹窄導致血流不足，從而誘發惡性心律不正，甚至猝死。
王宗道強調，規律運動雖有助於心血管健康，但如果同時有「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）或吸煙習慣，單靠運動的保護力就並不足夠，必須配合作藥物控制三高並戒煙，以減少對心血管的持續損害。
運動健將患三高3大先兆
王醫生續指，有運動習慣的人罹患「三高」其實「有跡可尋」，例如：
- 運動時體力較以往差
- 胸悶
- 呼吸困難／氣喘
臨床上，病人可以透過運動心電圖、高階電腦斷層、核子掃描、心導管等方法來釐清是否有三高情況。
王醫生指曾見過許多年僅30、40歲、熱愛運動的年輕人，在做運動期間因惡性心律不正而昏迷甚至猝死，事後發現這些患者多有三高或吸煙習慣，心血管早已不健康，卻由於症狀不明顯而未有及時察覺，最終引發嚴重後果。