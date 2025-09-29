行山猝死｜54歲運動健將行山猝死 患1種慢性病做運動更高危 醫生提猝死3大先兆生還機會微

台灣移民署南投專勤隊長邱國志昨日（28日）於台中八仙山登山時不幸猝逝，享年54歲。報道指邱國志生前熱愛運動，體魄相對良好，行山期間猝死更叫人意外。有醫生就指出，猝死最常見原因是惡性心律不正，並指出運動雖有助於心血管健康，但如果同時患有1種慢性病就必須有藥物輔助，否則勉強做運動可能令病情加重，甚至引致猝死。

