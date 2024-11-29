微創手術RDN 治療頑固性高血壓原理
高血壓被稱為隱形殺手，是一個慢性疾病。大部份患者都沒有徵狀，只有少數嚴重患者或會感到頭痛，頭暈、或面紅耳赤等，通常採用藥物治療，然而高血壓患者中有約5%屬於頑固高血壓，需採取手術治療——腎臟交感神經消融術（RDN）。
RDN手術：從腎臟入手的治療新方向
部分高血壓患者的交感神經系統調節機制出現問題，而刺激腎臟RAAS荷爾蒙系統，提高血壓。透過腎動脈交感神經阻斷術，將交感神經對腎及血液循環系統的刺激減低，從而降低血壓。近年研究及臨床證據指出，RDN手術能有效降低患者血壓，亦能增加患者對血壓藥的適應力，為大眾治療高血壓帶來新轉機。
RDN手術過程模擬圖解
手術大約需時30分鐘，患者一般在手術後第二天便可出院。手術一般可將血壓減10%，而這減幅已可將心血管疾病風險大大減低，手術成功率達八成。而手術的潛在風險包括腎臟血管受傷、流血或產生血塊，由於醫生會進行術前評估，若病人有先天性血管畸形、血管嚴重收窄、腎功能弱等問題，則不宜接受這治療，故手術出現嚴重併發症的機會甚低。
按照目前9至10年的臨床數據，術後的療效可持續。針對不同程度的高血壓，需要視乎患者手術後可降低血壓的幅度，部分患者術後仍需持續用藥物管理血壓，再由醫生判斷是否可進一步減少藥物的種類和份量。
撰文：心臟科專科李健棠醫生