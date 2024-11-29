微創手術RDN 治療頑固性高血壓原理

高血壓被稱為隱形殺手，是一個慢性疾病。大部份患者都沒有徵狀，只有少數嚴重患者或會感到頭痛，頭暈、或面紅耳赤等，通常採用藥物治療，然而高血壓患者中有約5%屬於頑固高血壓，需採取手術治療——腎臟交感神經消融術（RDN）。

