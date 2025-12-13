心源性猝死｜每日平均6人猝死年輕人可中招 必學2招把握急救黃金機會

【心源性猝死／心臟病發／高危警號／急救／預防】心源性猝死並非一般所理解的「心臟病發」，而是一種來得急、奪命快的心臟危機。心臟科專科醫生王泰鴻接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，心源性猝死往往在無預警下奪走生命，每年約奪去逾2000名港人，王醫生指出，心源性猝死可以毫無先兆，甚至可發生在平時看似「壯健」的人身上，一旦心跳停頓未及時急救，死亡率高達95％，建議學習心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟去顫器（AED）把握黃金搶救時間。

