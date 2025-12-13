心源性猝死｜每日平均6人猝死年輕人可中招 必學2招把握急救黃金機會
1.心源性猝死等同「心臟病發」？
王醫生指出，心源性猝死並不等同於一般的心臟病發作，雖然兩者都與心臟問題有關，但心源性猝死是指在沒有預警的情況下，因急性心臟疾病突然死亡，且通常在症狀發生一小時內。 而「心臟病發作」並非醫學名稱，正確醫學名稱為心肌梗塞，通常會出現胸痛、呼吸困難等症狀，有一部份患上心肌梗塞的病人會出現心源性猝死。
心源性猝死：
定義：在沒有任何或短暫預兆的情況下，因急性心臟疾病導致的死亡，通常在症狀發生一小時內。
特點：發生非常突然，常在患者無預警下發生，且死亡速度快。
原因：心源性猝死的前因是心跳停頓。
心跳停頓是指因為某些疾病突然令心臟無法有效地收縮放鬆，失去泵血功能，導致血液循環一瞬間停止。患者會即時喪失意識及中止呼吸，患者的大腦、心臟及身體各器官都會因為失去心跳和血液供應，而逐漸壞死，若無法即時利用心肺復甦術（CPR）和利用自動體外心臟去顫器（AED）去拯救患者，患者可能在數分鐘內就死亡。
心跳停頓有3種病因，最常見的病因為惡性心律不正（如心室性心跳過速或心室顫動），其他病因可以是心搏停止或無脈博心電活動。
心肌梗塞：
定義：供應心臟血液的冠狀動脈突然被堵塞，導致心臟肌肉缺氧壞死。
特點：通常會出現胸痛、呼吸困難等症狀，須即時進行「通波仔手術」治療。
原因：最常見原因是冠狀動脈斑塊急性破裂，形成血栓，令血管阻塞導致心臟肌肉血液供應不足。
2.香港每年有多少人死於心源性猝死？
根據資料，香港每年約有2190人死於心源性猝死，即平均每天約有6人。心臟病是香港第二號殺手，每年約有6000多人死於心臟病，其中約三分一是死於心源性猝死，而且近年心臟病有年輕化趨勢，30至50歲患者較10年前上升30%。
3.哪些人屬於心源性猝死的高危群組？
心臟猝死的高風險族群主要包括以下幾類：
- 有心臟病史（如心肌梗塞、隱性冠心病、心臟衰竭、心肌病變等）
- 有遺傳性心律不整或家族中有早發性猝死病史
- 長期吸煙、酗酒、高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病患者
- 長期處於高壓力、過勞狀態
4.哪些常見原因會導致心源性猝死？
心源性猝死的其中一個主要原因是心臟的傳導系統（猶如心臟的電路板）出現問題，而最常見為心室性心跳過速（VT）或心室顫動（VF），導致心跳率由正常的每分鐘60至80次，暴升至每分超過200次，令心臟無法有效泵出血液。引致VT和VF的常見原因包括心肌梗塞、隱性冠心病、心肌病、心律疾病、以及電解質失衡等。
5.心源性猝死有何先兆？
雖然大部份心源性猝死案例在發作前沒有明顯症狀，但有少數患者在猝死前數小時會出現一些徵兆，例如胸悶、心悸、呼吸困難、頭暈、噁心等，及早發現和治療心臟疾病，以及養成健康的生活習慣，有助於降低心源性猝死的風險。心血管電腦掃描造影（CT）能有效找出一個無病徵的人是否患上冠心病，即所謂的隱性冠心病。
6.迷思一：三高或年紀大風險較高？
心源性猝死的迷思之一，是認為「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）或年紀大的人風險較高，但這並非絕對，雖然三高和年紀大確實是心源性猝死的重要風險因數，但青少年也可能因心肌炎、先天性心肌肥厚症等原因發生心源性猝死。
7.迷思二：不煙不酒、常做運動一定無心臟問題？
雖然不吸煙、少喝酒和有恆常運動的人士心臟病（主要是冠心病）的風險比吸煙喝酒和沒有恆常運動人士低許多，但並不能完全排除猝死的可能，即使沒有不良生活習慣，也可能因為其他因素（如遺傳、先天性心臟病、心肌炎等）而發生心源性猝死。
8.「心跳停頓」死亡率有多高？
心跳停止後的死亡率非常高（＞95％），取決於多種因素，包括心跳停止的原因、有否得到及時的急救措施、以及恢復心跳後是否出現併發症等。如果不立即進行心肺復甦術（CPR）和利用自動體外心臟去顫器（AED）電擊去顫，死亡率非常高，甚至可能在幾分鐘內發生腦死亡。許多心源性猝死患者在發病後未能及時獲得急救，會在5至10分鐘內死亡，每延遲救援1分鐘，患者的生存機會便減少7至10％。
9.當發現有人暈倒，如何為病發者急救？
當發現有人在街上暈倒，並出現「三無」狀況，即無反應、無呼吸、無脈搏，除了報警求助外，懂得急救的人士還可馬上為病人施行CPR，並配合AED為患者進行急救。心臟科專科醫生王泰鴻指出，這些關鍵知識人人都應掌握，他過去10年亦積極推行「心肺復甦法及去顫法教育計劃」，希望提升社區整體的急救意識和自救能力。
當發現有人在街上暈倒，懂得急救的人士還可馬上為病人施行CPR，並配合AED為患者進行急救。（圖片來源：香港聖約翰救傷機構提供）
急救10大程序
1.先確保周圍環境安全
2.檢查患者反應，如果無反應，即找旁人幫手
3.為患者暢通氣道（Airway）
4.用5至10秒檢查傷者呼吸、脈搏及循環徵象，若患者無反應、無呼吸及無脈搏，就馬上請旁人致電999叫救護車，並到附近取AED到場幫手。
5.之後按照30次胸外壓和2次人工呼吸的比例進行CPR急救。按壓應於胸部中央，頻率約為每分鐘100至120次，深度最少要5至6厘米。
6.當AED到場後，急救人士馬上啟動AED，並按照AED的指示進行操作，將電極貼片正確貼在患者的左乳下側、右鎖骨下。
7.AED會自動分析心律，並在需要時發出電擊或無需電擊的提示。
8.若聽到需要電擊，AED會進行充電，如屬全自動AED，會在充電後發送電擊，若屬半自動AED，則需要按一下按鈕才會發送電擊。
9.電擊後，立即為傷者施行CPR，AED大約會每2分鐘進行一次分析。
10.無論進行CPR還是使用AED，應該持續直到專業救援人員到達或患者恢復意識和正常呼吸。
10.分享一宗成功急救的真實個案
王醫生分享，陳永傑校長由2013年開始練習跑步，到2014年開始參加馬拉松賽事，至2016年更放膽一試，參加「渣馬」的半馬拉松比賽，未料在那一次出事，當時整個比賽過程都十分正常，陳校長只是如常地跑，感覺與平常練習差異不大，只是有某些路段比較辛苦一點。但當他跑過終點步入場內草地後，卻突然跌在地上，不省人事，原來當刻他的心跳已經停頓，幸好有旁人急召救護人員到場，並為他施行CPR及AED急救，成功將他從鬼門關搶救回來。
11.哪些生活習慣有助預防心源性猝死？
要預防心源性猝死，可以從改善生活習慣入手，包括均衡飲食、適量運動、控制體重、戒菸限酒、減輕壓力等。此外，定期體檢和遵從醫囑也十分重要。以下是一些具體的生活習慣，有助於降低心源性猝死風險：
1. 注意心臟疾病的早期症狀
如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈等症狀應及時就醫，及時發現和治療心臟疾病，可以有效降低心源性猝死的風險。
2. 定期身體檢查
定期檢查血壓、血脂、血糖等指標，及考慮接受心血管電腦掃描造影，有助於及早發現和治療隱性冠心病，此為心源性猝死其中一個主要原因，如發現有心臟疾病的家族史，應及早檢查及尋求專業的醫療建議。
3. 減輕壓力
壓力過大可能導致血壓升高、心跳加速，對心臟造成負擔。應保持心情放鬆，找到適合自己的減壓方式。
4. 適量運動
進行有氧運動，如跑步、游泳、踩單車等，有助於鍛鍊心肺功能。運動要量力而為，循序漸進，避免過度勞累。對於本身缺乏運動習慣的人，建議從輕度運動開始，逐步增加運動量。
5. 控制體重
肥胖是心臟病的風險因素之一，應努力維持健康的體重。可以通過飲食和運動來控制體重。
6. 均衡飲食
減少高鈉、高糖和高脂食物的攝取，多吃蔬菜、高纖維的食物和適量水果。
7. 戒煙限酒
對吸煙人士來說，戒煙可以顯著降低心源性猝死的風險。過量飲酒對心臟健康有不良影響，應盡量避免或減少飲酒。
8. 避免過度勞累和劇烈運動
對於有心臟疾病或高危因素的人群，應避免過度勞累和劇烈運動，以免增加心臟負擔。
9. 遵從醫囑
如有心臟疾病或相關風險因素，應遵從醫生的建議，按時服藥，並定期複診。
如果你是醫生或醫護界專業人士，並希望透過《醫聊室》與讀者分享專業健康心得，推廣健康生活，歡迎電郵至[email protected]與我們聯絡。