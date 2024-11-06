高血壓飲食｜體重正常卻有高血壓 3種壞習慣必戒 醫生推薦多吃3類食物降血壓

高血壓常被稱為「無形殺手」，因為其初期症狀隱匿且容易被忽略。《日日健康》醫聊室本次邀請到家庭醫學專科醫生莫家怡拆解高血壓飲食迷思，莫醫生指出，不少人誤以為瘦人「高血壓免疫」，其實不少人體重正常卻是高血壓患者，提醒有3種壞習慣必戒，並推介「得舒飲食法」，多吃3類食物降血壓。

