高血壓飲食｜體重正常卻有高血壓 3種壞習慣必戒 醫生推薦多吃3類食物降血壓
1. 高血壓初期有哪些常見症狀？
高血壓初期通常缺乏明顯症狀，因此沒有定期量血壓的人難以預先察覺。少數患者可能會經歷頭痛、頭暈、心悸、呼吸急促及視力模糊等輕微徵兆，但這些往往不足以喚起警覺，直到出現嚴重的併發症如心肌梗塞或中風時才引起注意，所以高血壓被稱為「無形殺手」。在其長期影響下可導致器官的損傷，出現急性併發症的風險亦顯著增加。
2. 高血壓人士應避免哪些壞習慣？
壞習慣一：吸煙與過量飲酒
由於煙草中的化學物質會損害血管，導致炎症和動脈硬化，從而進一步增加心血管疾病的風險。而每天飲用10克酒精，血壓便會升高約1mmHg，長期過量飲酒會對心血管健康造成嚴重影響。
壞習慣二：高鈉食物
攝取過多的鈉會使血壓上升，因此建議日常飲食中減少鹽分的攝取，每日的鹽分攝取應以不超過5克為指標。
壞習慣三：高糖高脂飲食
肥胖會進一步加重高血壓的風險，高血壓人士宜盡量減少吸收過多糖分和脂肪，避免進食高鈉食品、加工食品、肥肉及飲用含糖飲料，而肥肉可應選擇瘦肉或魚肉取代。
3. 哪些食物特別適合高血壓人士？
建議高血壓人士採用「得舒飲食」 (DASH diet)，可多吃以下食物：
- 綠葉蔬菜：如菠菜和羽衣甘藍含豐富鉀質，有助腎臟排出多餘的鈉，以降低血壓
- 柑橘類水果：如西柚和橙含有豐富的維生素C和類黃酮，對心臟健康有益，特別適合高血壓人士
- 鯖魚和三文魚等魚類：提供奧米加-3脂肪酸，有助減少炎症，並降低血壓
這種飲食方法主要包括蔬果和全穀物，也包含脫脂或低脂乳製品、魚肉、家禽和果仁，亦應攝取充足的鉀質、鎂質及鈣質，選擇低脂、白肉、低糖及不含添加糖的飲品。
4. 迷思一：肥人才會高血壓，瘦人不會有？
高血壓並非僅限於肥胖者，外表瘦弱的人也可能患上高血壓。雖然肥胖是高血壓的重要風險因素，過多脂肪積聚會增加心臟負擔和血液循環需求，導致血壓升高，但纖瘦人士也可能因遺傳因素、飲食不當或生活習慣不佳而出現高血壓。
研究顯示，即使體重正常，但若長期處於高壓生活、缺乏運動及高鹽飲食，也可能引發高血壓。因此無論體型如何，保持健康的生活方式、定期檢查血壓才是應對方法。
5. 迷思二：血壓藥一食要食一世，不要隨便開始食？
許多人對高血壓藥物存在誤解，認為一旦開始服用就必須終身依賴，這使得他們對藥物治療產生抗拒。事實上，高血壓是一種慢性疾病，若不加以控制，可能導致心臟病、中風等嚴重併發症。
雖然大部份藥物需長期服用，但醫生會根據患者的具體情況調整治療方案，檢視藥物的劑量及使用時間。透過改善生活方式，有些患者可以在醫生指導下逐步減少或停用藥物。了解正確的用藥觀念，有助於患者更好地管理自己的健康。
6. 迷思三：長期服用降血壓藥會傷腎？
適當地服用降血壓藥物並不會對腎臟構成危害，反而能有效地控制高血壓，避免腎功能惡化。高血壓會導致腎絲球受損，進而引發蛋白尿和腎功能下降，因此控制血壓是保護腎臟的關鍵。
某些降血壓藥，如ACE抑制劑和ARB，除了降血壓外，還能減少腎絲球的壓力，降低腎臟損傷的風險。然而，在使用降血壓藥時，需定期監察腎功能，以避免因脫水或與其他藥物相互作用而引發急性腎衰竭。
7. 還有哪些有關高血壓的常見謬誤？
謬誤一：高血壓無法預防
實際上，可透過健康的生活方式，如減少鹽份攝取和規律運動，來降低高血壓風險
謬誤二：血壓數值正常便不再理
許多人認為只要血壓數值正常就可以不再關注，但血壓應該定期檢測，因為它可能隨時間波動，因此應定期檢驗留意
謬誤三：老人才有高血壓
最許多人認為高血壓僅影響老年人，但其實年輕人同樣可能受到影響，尤其是那些有不良生活習慣或家族病史的人
8. 你對高血壓人士日常生活有何建議？
貼士一：採取「得舒飲食」
即多吃蔬果、低脂奶類製品、魚類及全穀類食物等，同時減少進食高鈉、高飽和脂肪或高膽固醇食物。（詳細參考第4條）
貼士二：每週至少150分鐘運動
其次，保持理想體重和進行適量運動，每週至少150分鐘的中度運動，如快走或游泳，對降血壓很有幫助。
貼士三：避免熬夜
維持規律的作息、避免熬夜和過度勞累，並保持輕鬆心情減少壓力