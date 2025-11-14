常氣促頭暈易攰或心跳過慢 醫生拆解8大迷思、傳統與無導線起搏器差異
迷思一：心跳過慢有何徵狀？哪些人要特別留意？
陳日新醫生指出，心跳過慢的典型徵狀包括容易疲倦、氣促、稍作活動便感到不適，嚴重時更會出現頭暈、暈厥甚至休克，「最嚴重的情況下有機會猝死。」
他補充，最常見的患者群組是長者，因為心臟的傳導系統會隨年齡退化。此外，患有冠心病或其他心臟疾病的病人，也較容易出現心跳過慢的情況。臨床上，醫生會先檢查病人的脈搏，若發現跳得太慢，會再以心電圖確認。
迷思二：心跳過慢有哪些常見成因？
陳醫生指心臟退化是心跳過慢主要原因之一，其中心臟中的心臟傳導系統，以及心臟本身的起搏器－－心竇是最容易退化的部分，功能下降後便可能令心跳過慢。這些情況多見於年紀較大的病人。當心臟的跳動過慢、未能維持足夠頻率時，就可能需要植入心臟起搏器協助控制心跳。
迷思三：傳統起搏器與無導線起搏器有何不同？
心臟起搏器可在偵測到心跳異常（例如過慢）時，自動啟動並發出微弱電脈衝，刺激心臟跳動，令心律回復正常。
陳醫生指出， 傳統起搏器已使用超過半世紀，由主機連接電線，經靜脈伸入心臟內發出微小電波刺激心跳。約十年前開始出現無導線起搏器，體積只有維他命丸般大，整粒可直接放入心室或心房內，同樣以微電波刺激心臟跳動。新一代無導線起搏器無須導線及鎖骨下切口，體積細小、外觀不顯眼，感染風險亦相對較低。
迷思四：兩種起搏器的植入方式與風險有何不同？
傳統起搏器和無導線起搏器的植入方法有明顯分別，但兩者一般都在局部麻醉下進行。
傳統起搏器：在肩膀附近開約五至六厘米的切口，將約兩個五元硬幣大小的主機放入皮下「囊袋」內，然後把電線經靜脈伸入心臟，連接至心室位置，再縫合傷口。
無導線起搏器：醫生會在大腿位置的股靜脈進行穿刺，開一個約兩至三厘米的小傷口，利用導管沿靜脈送入心臟，再把整粒起搏器固定於心室或心房內。
「最大的分別在於傷口位置與大小。」陳醫生指出，植入傳統起搏器的傷口較大，復原時間一般需約一星期；相反，無導線起搏器的傷口細小，大多一至兩天便能癒合及恢復日常活動。
至於手術風險，陳醫生引述國際研究指出：「兩者手術風險相若，整體都不高。不過傳統起搏器的感染風險約4%，無導線起搏器則低於1%。這很重要，因為一旦感染，往往需要將整套起搏器及電線完全移除。」
迷思五：無導線起搏器在香港應用普及嗎？
「無導線起搏器在香港已引入十年，現時每年植入約一至兩百個，數量逐年上升。」陳醫生表示，隨著技術成熟及臨床經驗累積，應用已愈來愈普遍。
迷思六：哪些病人最適合植入無導線起搏器？
陳醫生指出，最適合的病人包括靜脈狹窄、曾有導線感染、或需長期洗血的患者，「這些病人若使用傳統起搏器，導線可能會影響洗血導管或加重感染風險。」此外，曾裝有線起搏器並因感染而需移除的病人，也是無導線起搏器的理想人選，「其實大部分病人都可以使用無導線起搏器，只要臨床情況合適，醫生會按個別需要建議。」
迷思七：兩者手術後復原速度有分別嗎？
「植入無導線起搏器的復原快很多，傷口小，一兩天便可癒合，之後生活活動幾乎沒有限制。」陳醫生說。相對而言，傳統起搏器因傷口在肩膀，需要避免手部大幅活動，以免拉扯導線，「以穿衣為例，我們會建議病人暫時避免穿需經頭套的衣服，改穿前鈕襯衣會較安全，減少導線移位風險。」
另外，陳醫生提醒，傳統起搏器多數植於左邊肩膀位置，「我們一般建議病人不要把手機放在胸前衣袋，因為手機與起搏器太接近時，理論上有機會造成訊號干擾。雖然現今起搏器的防干擾設計已大大改善，但為安全起見，仍建議盡量避免長時間貼近放置。」至於無導線起搏器則沒有這個限制。
迷思八：無導線起搏器能否遙距監察？
陳醫生指出，現時起搏器監察主要有兩種方式，一是定期回院以儀器讀取數據；二是透過遙距監察功能，由家中的收發裝置把資料傳送給醫生。
「醫護人員可以分析起搏器輸出的電量、偵測心跳的情況，以及心臟有否出現跳得太快或太慢的時段，從而評估整體運作是否理想。」他補充，部分品牌的無導線起搏器已支援遙距監察功能，讓醫生可即時了解起搏情況和電池狀態，對長期跟進特別有幫助。
以上內容僅作公眾教育用途，並不能取代專業醫療診斷。如有疑問，請聯絡您的主診醫生以尋求適切治療。