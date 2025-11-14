常氣促頭暈易攰或心跳過慢　醫生拆解8大迷思、傳統與無導線起搏器差異

經常感到疲倦、氣喘、甚至突然暈眩？這些看似普通的症狀，背後或許是「心跳過慢」的警號。心臟跳得太慢，代表心臟未能有效泵出足夠血液供應身體，嚴重時甚至可導致休克或猝死。今次《日日健康》醫聊室特別邀請心臟科專科陳日新醫生，為大家逐一拆解關於「心跳過慢」的8大迷思，了解這種常被忽視的心臟問題及最新治療選擇。

