長期服藥未見效？頑固性高血壓3大迷思拆解 RDN微創手術助降血壓
迷思一：為何有患者長期服降血壓藥，血壓仍未能降至理想水平？
高血壓可分為「原發性高血壓」與「繼發性高血壓」，陳杰醫生指出，其中九成以上屬於原發性，與家族遺傳有關；約10%則屬於繼發性，與其他疾病有關，例如腎血管狹窄、腎上腺腫瘤、主動脈狹窄及內分泌失調等，慢性腎病亦是其中一個常見原因。
臨床上如懷疑為「難治性高血壓」，陳杰醫生指必須先排除繼發性因素，找出引起血壓升高的根源，如果無明確原因，便屬原發性高血壓。然而，有些原發性個案同樣難以控制，即使患者服用三種或以上降血壓藥，血壓仍未達治療目標（130/80 mmHg 以下），便屬「難治性」或「頑固性」高血壓。
迷思二：如藥物也無法控制，頑固性高血壓患者有何選擇？
「治療高血壓，生活習慣同樣重要。」陳醫生提醒，患者應從改善生活方式入手，包括減少鹽分攝取，規律運動，例如根據美國心臟學會建議，每週最少進行150分鐘中等強度帶氧運動，以及保持理想體重及充足休息；另外在日常飲食中，攝取低鈉高鉀食物，例如無鹽無糖的堅果、蔬果及生菜，亦有助穩定血壓。
若生活調整後血壓仍未改善，醫生會考慮加強藥物治療，使用不同類型的降壓藥以加強控制。陳醫生解釋：「血壓受交感神經及副交感神經活動所影響，腎臟動脈附近有豐富的交感神經網絡，與中樞神經系統相連。當交感神經過度活躍時，會刺激腎上腺分泌荷爾蒙，令血管收縮、血壓上升，亦令身體儲留過多鹽分與水分，進一步影響血壓控制。」針對這類頑固性個案，現時醫學界已有新選擇——「腎交感神經消融手術」（RDN）。
陳杰醫生稱，該手術屬微創介入性治療，過程類似心導管手術。醫生會在病人大腿腹股溝的股動脈穿刺導管，經導絲引導進入腎動脈分支。導管末端設有四個金屬電極，透過環狀射頻能量進行「消融」，以阻斷腎動脈周邊過度活躍的交感神經。
整個手術需約一個半小時，患者通常只需住院一晚，翌日即可出院，且手術傷口細小，恢復期短，而通過消融腎交感神經，可有效降低血壓，改善長期控制效果。
迷思三：RDN對治療高血壓長期效果如何？
陳杰醫生指出，全球多項臨床研究顯示，腎交感神經消融手術安全且有效，三年追蹤數據顯示，沒有明顯的不良事件或者嚴重的手術併發症。研究結果指出，患者術後三年期間，平均血壓可進一步下降約9 mmHg，「不要小看降低九度或十度的血壓，因為研究顯示，每降低十度的血壓，患者的心臟病風險可降低兩成多，中風風險可降低約三成。」
腎交感神經消融手術現已在全球及香港廣泛應用，陳醫生指這項手術屬一次性治療，但能帶來長期穩定的降壓效果，而手術的嚴重併發症（如腎功能衰竭或腎血管損傷）極為罕見。若患者長期服藥仍未達標、血壓持續高於140/90 mmHg，並符合腎功能要求（肌酐清除率高於40），便屬合適的手術指徵，患者可諮詢心臟科醫生的專業意見。
以上內容僅作公眾教育用途，並不能取代專業醫療診斷。如有疑問，請聯絡您的主診醫生以尋求適切治療。