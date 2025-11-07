長期服藥未見效？頑固性高血壓3大迷思拆解 RDN微創手術助降血壓

全球約有三分之一人口患有高血壓，而當中約5%的患者屬於「頑固性高血壓」，這些患者即使同時服用三種或以上降血壓藥物，血壓仍未能降至理想水平（130/80 mmHg 以下）。究竟為何部分病人長期服藥仍然無法令血壓降至理想的水平？今次《醫聊室》請來心臟專科醫生陳杰，帶大家了解這種「頑固性高血壓」的成因，並介紹近年備受關注的治療方法——腎交感神經消融手術（RDN）。

