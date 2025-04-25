2類高血壓成因大不同 5%屬頑固性高血壓服藥無效 RDN微創降血壓
認識高血壓 了解血壓標準
要了解高血壓（Hypertension），先要認識何謂血壓。心臟像「泵」一樣，將血液通過血管「泵」到身體不同的地方。在運送血液過程中，心臟的收縮及舒張會為血管壁帶來一定的壓力。
血壓分為「上壓」以及「下壓」，「上壓」亦稱為「收縮壓」，血管壁於心臟收縮時所承受之壓力；「下壓」亦稱為「舒張壓」，血管壁於心臟放鬆時的壓力；當處於休息狀態時，上壓高於140、下壓高於90，便會被診斷為高血壓。
2類高血壓成因大不同
高血壓主要分為2類，其一為原發性高血壓，佔總高血壓患者數目的90％，主要與一些高風險因素有關，如年老、過胖、缺乏運動、吸煙喝酒、糖尿病、進食高鹽食品、生活壓力或家族遺傳等。另一種則為繼發性高血壓，只佔患者數目約10%，成因由其他身體疾病引起，如內分泌失調、腎病等，也可能是由於服用其他藥物而引致的反應。
「隱形殺手」無明顯症狀難察覺
由於高血壓最初出現時，可能沒有任何明顯訊號，大部分病人也沒有特別的徵狀，只有小部分人會感到頭暈、頭痛，因此也常被喻為「隱形殺手」。要對付高血壓，除了從良好的生活習慣著手，如保持適當運動量、控制體重、避免進食高鹽分食品、戒煙、不過量喝酒外，想應定期進行血壓量度（如每年一次）。
5%高血壓患者屬「頑固性高血壓」
很多人以為高血壓是「老人病」，但其實並非只在長者身上發生，先天遺傳、飲食習慣、體重過重、壓力過大，甚至一些繼發性因素如腎上腺荷爾蒙分泌過盛、腎血管狹窄、主動脈縮窄等，都可能導致高血壓，當中更有5%高血壓患者對藥物無反應，即使同時服用三種或以上降壓藥，血壓依然高於140毫米汞柱以上，我們稱這些情況為「頑固性高血壓」。
腎臟交感神經阻斷 微創手術降血壓
針對這類患者，可本港近年引入的「腎臟交感神經阻斷術」（The Renal Denervation system, RDN）。研究指出，腎臟交感神經系統和高血壓有很大的關係，當腎臟神經系統過於活躍，會使血壓難以控制。RDN手術類似心導管手術，從手或腳部將導管放入血管中，導管會釋放射頻能量，以降低雙側腎交感神經的活躍性，從而降低血壓。
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RDN手術只需局部麻醉，大約兩小時即可完成，大部分病人手術後一天即可出院。研究指出，RDN手術可以幫助「頑固性高血壓」患者平均降低約10毫米汞柱的血壓，大大減低心血管疾病風險。
撰文：心臟科專科醫生陸毅康
如何界定高血壓？
血壓分為「上壓」以及「下壓」，「上壓」亦稱為「收縮壓」，血管壁於心臟收縮時所承受之壓力；「下壓」亦稱為「舒張壓」，血管壁於心臟放鬆時的壓力；當處於休息狀態時，上壓高於140、下壓高於90，便會被診斷為高血壓。
高血壓有哪些不同類型？
高血壓主要分為2類，一為原發性高血壓，佔總高血壓患者數目的90％，主要與一些高風險因素有關，如年老、過胖、缺乏運動、吸煙喝酒、糖尿病、進食高鹽食品、生活壓力或家族遺傳等。另一種則為繼發性高血壓，佔患者數目約10%，成因由其他身體疾病引起。
「頑固性高血壓」 是什麼？
即使同時服用三種或以上降壓藥，血壓依然高於140毫米汞柱以上，我們稱這些情況為「頑固性高血壓」