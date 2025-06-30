心臟病迷思｜心臟衰竭無得醫？食藥要食一世？ 心臟衰竭+心臟病7大迷思拆解
迷思一：心臟衰竭是甚麼？
「任何心臟疾病若未經適當治療，去到晚期都可能演變成心臟衰竭。」黃醫生指出，心臟衰竭是多種嚴重心臟病（如主動脈瓣反流、冠心病或遺傳性病變）惡化後的結果。
他指主要可分為兩種情況，一種是心臟射血功能（即泵血能力）下降，射血指數低於40%；另一種則是射血指數雖高於50%，但仍出現衰竭症狀，醫生根據情況判斷治療方向。
迷思二：心臟衰竭無得醫？
黃醫生表示，心臟衰竭是可以治療的，現時針對心衰的藥物治療已有「四大支柱」：
- β受體阻斷劑（Beta-blockers）
- SGLT2抑制劑（最初用於糖尿病，現證實對心衰患者有效）
- MRA（醛固酮受體拮抗劑）
- ARB 或 ARNI
醫生會根據病人的身體狀況調整4種藥物劑量，目標是幫助他們改善症狀、提升生活質素，同時降低住院和死亡風險。
迷思三：心臟衰竭藥物要食一世？
不少長期病患者對服藥有所抗拒，甚至會自行停藥。黃醫生說，有些心臟衰竭病人在治療過程中，心臟射血指數有所提升，但即使心臟功能有改善，藥物也不應隨便停用，因為有助維持穩定狀態，「如果病人能耐受、無明顯副作用，我們一般都會建議持續服用，因為一旦停藥，病情有機會反彈。」
迷思四：怕食藥有副作用，靠飲食能否改善心臟病？
不少人怕食藥，選擇只靠飲食養生，黃醫生指出，「飲食控制可以降低患病風險，但不能代替藥物」，如已確診的心臟病，單靠飲食難以痊癒；至於良好飲食能預防血管疾病，因此應避免高糖、高脂、高鹽飲食，做適量運動。
迷思五：心臟病患者不可以做運動？
黃醫生指要視乎心臟病的種類和嚴重程度，不能一概而論。他以心瓣疾病為例，如果確診嚴重心瓣疾病，一般會建議避免做過於劇烈的運動，不過一般輕量運動是可以接受的，病人可詳細諮詢醫生哪些運動合適。
迷思六：常說薄血藥與蔬菜「相沖」、不能同時食，真的嗎？
黃醫生指出，這種說法主要針對傳統的薄血藥：「若服用傳統抗凝藥物，確實要避免過量進食某些蔬菜，會有食物上的相沖。」但他如果是服用較新型的薄血藥，則沒有特別的食物限制，病人應向主診醫生查詢自己正在服用的藥物種類，以及有否飲食禁忌。
迷思七：飲食習慣差高膽固醇易引致心臟病？
黃醫生指出，膽固醇七成來自肝臟製造，三成來自飲食，健康飲食有助避免高膽固醇，平時應盡量避免煎炸食物，以及動物內臟和含反式脂肪食物，食油則應改用橄欖油、芥花籽油等較健康的植物油。
氣促腳腫勿以為「老化」 及早做檢查
黃醫生坦言接觸眾多病人，很多人出現氣促、腳腫等症狀時，以為只是老化、身體退化，並不當一回事，其實這些往往是嚴重心臟病的先兆，提醒當身體有異樣時，就不應拖延，一定要及早檢查。
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