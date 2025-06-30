心臟病迷思｜心臟衰竭無得醫？食藥要食一世？ 心臟衰竭+心臟病7大迷思拆解

不少人誤以為心臟病等同「心臟衰竭」、吃藥會傷身，甚至誤信靠飲食可取代治療心臟問題。其實患有心臟病是否不可以做運動？薄血藥會與疏菜相沖？心臟衰竭無得醫？心臟科專科醫生黃文灝接受《日日健康》醫聊室訪問，拆解種種有關心臟病的迷思！

