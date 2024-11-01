長壽茶｜比紅茶烏龍茶更佳 日本專家推薦5大長壽茶 改善便秘/失眠/穩定血糖

喜歡喝茶的你，知道不同茶類其實能有效提升健康嗎？有日本節目深入訪問了1000名長壽長者，發現他們日常飲用的10款茶中，有些茶不僅能通便、改善睡眠、穩定血糖，還能顯著降低中風風險。專家從中精選出5款最有營養價值的長壽茶，包括綠茶、麥茶、玄米茶、南非國寶茶及魚腥草茶，各有不同保健功效，從減少膽固醇積聚、防止血管阻塞，到促進腸道健康，專家亦分享各種茶的最佳飲用時間。

