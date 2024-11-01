長壽茶｜比紅茶烏龍茶更佳 日本專家推薦5大長壽茶 改善便秘/失眠/穩定血糖
喜歡喝茶的你，知道不同茶類其實能有效提升健康嗎？有日本節目深入訪問了1000名長壽長者，發現他們日常飲用的10款茶中，有些茶不僅能通便、改善睡眠、穩定血糖，還能顯著降低中風風險。專家從中精選出5款最有營養價值的長壽茶，包括綠茶、麥茶、玄米茶、南非國寶茶及魚腥草茶，各有不同保健功效，從減少膽固醇積聚、防止血管阻塞，到促進腸道健康，專家亦分享各種茶的最佳飲用時間。
日本長壽長者10大常喝茶類
日本電視節目《林修の今でしょ！講座》邀請了1000名長壽長者分享他們的飲茶習慣，總結出10大常喝茶品：
- 綠茶
- 麥茶
- 焙茶
- 烏龍茶
- 紅茶
- 南非國寶茶
- 玄米茶
- 魚腥草茶
- 蘋果茶
- 牛蒡茶
松井輝明從中挑選出5款對健康最有助益的茶類，並進一步解釋其功效與最佳飲用方式。
第一位長壽茶：綠茶
綠茶屬於未經發酵的茶類，保留了茶葉原葉中的大部分健康成分。綠茶的兒茶素能阻止小腸吸收膽固醇，減少血管阻塞，降低心血管疾病和中風風險。據東北大學的研究顯示，每天飲用5杯綠茶的男性和女性，比每天只喝1杯綠茶的人，中風機率分別降低42%和62%。另一項靜岡縣的調查則顯示，8成以上的100歲以上長者都有每天喝綠茶的習慣。
最佳飲用方式及建議
- 最佳時間：飯後3小時，減少脂肪和膽固醇吸收。
- 沖泡方式：使用70至80度的水溫沖泡，釋放茶氨酸以中和咖啡因的刺激。
- 注意事項：貧血患者避免與高鐵質食物同時飲用，以防止抑制鐵吸收。
第二位長壽茶：麥茶
麥茶不含咖啡因，睡前飲用一杯麥茶，不僅能溫暖身體，其散發的香味亦能令你感到放鬆，有助提升睡眠質素，間接降低骨質疏鬆及認知障礙症風險。此外，麥茶還有利尿效果，有助維持腎臟健康。
最佳飲用方式及建議
- 沖泡方式：用溫水沖泡，有利促進副交感神經活動。
- 最佳時間：睡前一杯，有助放鬆入睡。
- 注意事項：避免茶包浸泡過久，防止氣味變質及細菌滋生。
第三位長壽茶：玄米茶
玄米茶由炒過的玄米和綠茶混合製成，具有穀維素和兒茶素的雙重優勢。穀維素能穩定血糖並抑制食慾，是控制糖尿病的重要輔助。
最佳飲用方式及建議
- 最佳時間：飯前飲用可抑制食慾，控制血糖水平，預防糖尿病。
- 飲用份量：專家建議適量飲用，避免過量。
第四位長壽茶：南非國寶茶
南非國寶茶含有超氧化物歧化酶（SOD），強化微絲血管，促進氧氣和營養的輸送，延緩衰老。微絲血管若保持健康，能有效預防腦退化及高血壓。
最佳飲用方式及建議
- 作用原理：微絲血管長度總計約10萬公里，若退化會導致高血壓等問題。
- 健康建議：建議持續飲用，以保持年輕狀態。
第五位長壽茶：魚腥草茶
魚腥草茶中的槲皮苷成分能促進腸道蠕動，改善便秘問題。排便是排出體內75%毒素的主要途徑，若腸道中的毒素積聚，不僅會令腸道環境惡化，還可能增加致癌物質的生成，這些毒素甚至會隨血液循環至全身各部位，從而引發各類致命疾病。
最佳飲用方式及建議
- 健康建議：每天飲用以促進排毒功能，維護腸道健康。
- 額外提醒：腸道健康對整體健康至關重要，避免毒素循環全身。
至於紅茶與烏龍茶也具有不同保健功效，紅茶富含茶黃素，具抗病毒作用；而烏龍茶則含有茶多酚，有助分解脂肪，減少中性脂肪的形成。
圖片來源：電視節目《林修の今でしょ！講座》截圖、設計圖片