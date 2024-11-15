腎臟交感神經消融術：降低神經活躍程度RDN從源頭降血壓
根據衞生署統計數據顯示，香港約有四分之一成年人患有高血壓，這些人群面臨著更高的心血管疾病、中風及腎臟疾病風險。高血壓是影響健康的重要因素，部分高血壓患者即使已經服用了多種藥物，血壓依然無法有效控制，近年來有微創手術及介入性治療，例如腎臟交感神經消融術（Renal Denervation，簡稱RDN），幫助患者治療無法控制的高血壓。
RDN微創手術：高血壓治療新突破
RDN屬於微創手術，病人在局部麻醉下，由醫生將導管從腹股溝動脈置入腎臟血管，進行腎動脈交感神經消融術，以切斷過度活躍的交感神經，從而減少腎素分泌，進一步降低血壓，手術大約需時45至60分鐘，一般情況病人後第二天便可出院。
2024年獲FDA批准 安全性及有效性得到認可
2024年，RDN手術已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）的批准，這標誌著該療法的安全性及有效性得到了國際權威機構的認可。RDN的成功率達到80%以上，並對患者的心血管系統有顯著的保護作用。這些保護作用包括降低心臟負擔、減少血管過度收縮及穩定血壓，從而有效降低心臟病和中風等併發症的風險。
RDN降血壓原理：從源頭降低腎交感神經活躍程度
人體的交感神經系統會根據身體狀況，調節對大腦收發的壓力訊號，影響荷爾蒙的分泌，如增加腎上腺素，導致血管收縮、心跳加速，最終使血壓升高。RDN的原理是從源頭降低腎交感神經的活躍程度，以達致降低血壓的效果。
研究顯示，患者術後三個月左右血壓開始逐漸下降，且效果可持續三年左右。當血壓降低約10至20毫米汞柱時，心臟病、中風等併發症的風險亦會隨之減少。另外，大部分患者術後可減少藥物劑量，甚至停止服用一至兩種降壓藥，長遠來看，對於減少頭暈、腳腫、尿頻等藥物副作用亦有幫助。
高血壓患者 RDN術後6大護理須知
- 術後應定期與醫生跟進，監測血壓變化，確保療效；
- 持續維持健康的生活方式，包括低鹽低脂飲食、規律運動以及戒煙酒；
- 不可自行停止或減少藥物，需與醫生協商後再做調整；
- 留意術後可能出現的不適，如腹股溝輕微疼痛或瘀斑，一般情況下會自行消退，如有異常應立即就醫；
- 保持心態平和，避免情緒波動過大，這對血壓的穩定至關重要；
- 根據醫生建議使用任何輔助性膳食補充劑，以幫助血壓控制。
雖然RDN療效顯著且風險低，但患者需了解，該手術無法根治高血壓，術後仍需配合其他控病方法。此外，該療法僅適用於原發性高血壓患者，若患者有腎功能缺損，也不宜進行此手術。因此，建議患者在考慮任何新療法前，應與醫生進行詳細討論並取得專業建議，以便根據個人體質和醫生評估，制定合適的治療方案。
撰文：心臟科專科郭俊傑醫生
圖片來源：日日健康