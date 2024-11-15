腎臟交感神經消融術：降低神經活躍程度RDN從源頭降血壓

根據衞生署統計數據顯示，香港約有四分之一成年人患有高血壓，這些人群面臨著更高的心血管疾病、中風及腎臟疾病風險。高血壓是影響健康的重要因素，部分高血壓患者即使已經服用了多種藥物，血壓依然無法有效控制，近年來有微創手術及介入性治療，例如腎臟交感神經消融術（Renal Denervation，簡稱RDN），幫助患者治療無法控制的高血壓。

