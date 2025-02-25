養和x李嘉誠基金會心臟導管介入資助計劃 資助額逾3,000萬元過百人受惠【4類心臟病患者可申請】

養和心臟科中心與養和心導管及介入治療中心自2004年成立以來，養和心臟科團隊一直緊貼心臟病診斷及治療科技的趨勢，透過引入嶄新設備和技術、推動臨床醫學研究、促進專業培訓和交流，致力將兩所中心發展成香港及大中華區內首屈一指的心臟科先驅，為病人帶來高端優質的心臟診治及護理服務。養和心臟科團隊亦致力以專業貢獻社群公益，自2018年起獲李嘉誠基金會的支持，養和心臟科中心推出「心臟導管介入資助計劃」，資助有需要人士接受治療，為免病人因經濟考量錯失診治心臟疾患的良機。

