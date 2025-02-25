養和x李嘉誠基金會心臟導管介入資助計劃 資助額逾3,000萬元過百人受惠【4類心臟病患者可申請】
計劃推出6年 逾百名病人受惠
養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生衷心感謝李嘉誠基金會的慷慨支持，透過「心臟導管介入資助計劃」，讓有經濟需要的患者能於養和及時獲得優質治療，得以重拾健康。養和心臟科中心主任暨心導管及介入治療中心主任郭安慶醫生亦表示：「養和心臟科中心很榮幸能與李嘉誠基金會攜手合作維護民康，計劃推出至今受惠人數逾一百人，我們為此感到十分鼓舞。適逢養和心臟科中心和心導管及介入治療中心成立二十周年，我非常感謝各同事一直齊心協力，致力推動心臟科醫學的發展以及提升大眾的心臟健康意識。我們將繼續致力提升服務水平，為心臟病患者帶來更多治療的新希望。」
4大類心臟病患者可申請 手術費資助高達50萬港元
「心臟導管介入資助計劃」專為有需要及條件符合要求的患者提供手術資助，主要服務四類心臟病病人，包括冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人。在此計劃下，李嘉誠基金會資助手術相關費用，而養和醫院及參與計劃的醫生則會減收部分住院費及醫生費。
「心臟導管介入資助計劃」推行至今逾六年，李嘉誠基金會已投入港幣3,000萬元。逾百名病人按手術種類獲資助金額由港幣18萬元至50萬元不等，當中包括68名病人進行冠狀動脈支架植入手術、20宗經導管主動脈瓣置換手術、11宗二尖瓣或三尖瓣夾合手術，以及10宗左心耳封堵手術。由於需植入的支架、人工心瓣、心瓣夾等精密設備均較為昂貴，縱使病人仍須負擔部分手術費用，但因計劃而獲得資助已能大大減輕求醫的經濟壓力。
微創導管手術創傷低、恢復快
隨着微創導管技術的長足發展，配合高科技研發的精密心臟植入設備，現時針對不少嚴重病變，如主動心瓣嚴重狹窄或倒流、二尖瓣/ 三尖瓣閉合不全、非瓣膜性心房纖顫致中風機率高等情況，都可以考慮採用微創導管介入手術進行治療，為不適合接受開胸手術或長期藥物治療的人士，帶來創傷性較低而成效顯著的治療方案，當中包括經導管主動脈心瓣置換術、二尖瓣/三尖瓣夾合修補術及左心耳封堵術。
受惠者：及早治療無錯失時機
現年67歲的楊先生是養和醫院與李嘉誠基金會「心臟導管介入資助計劃」的受惠者之一。他在數年前已被驗出有心臟雜音，及後氣促增、運動量下降，雖然一直有服用藥物控制病情，但症狀未見好轉。日常生活中稍為劇烈的活動如上落樓梯，都會令他感到嚴重氣喘。由於病情持續，經轉介至養和心臟科中心。
楊先生接受養和心臟科中心團隊的詳細評估，確診他患有主動脈心瓣嚴重狹窄。楊先生獲「心臟導管介入資助計劃」提供約港幣50萬元的資助，並於2024年1月接受「經導管主動脈瓣置換術」(TAVI)。由於導管手術創傷性低、復原快，術後約一星期內已出院。
術後至今一年，楊先生表示術後的生活質素有很大改善：「現在不但能輕鬆上落樓梯，就連行山郊遊也完全不成問題。這個資助計劃確實解決了我的燃眉之急。當初曾考慮到本身的經濟狀況，若要自行承擔手術費用，我可能會選擇延遲治療，錯失了黃金治療的機會。」楊先生衷心感謝李嘉誠基金會及養和醫院：「這個資助計劃不僅讓我重獲健康生活，更為許多有需要的心臟病患者提供適時的支援，讓我們能夠及早接受適切治療。」
「心臟導管介入資助計劃」 現接受申請
計劃現接受資助申請，有經濟需要的病人可經心臟科專科醫生轉介，養和心臟科中心醫生團隊將根據患者的病情、經濟狀況及預期術後對其生活質素的改善等因素進行審批。有需要人士請與養和心臟科中心聯繫或電郵至養和醫院與李嘉誠基金會「心臟導管介入資助計劃」[email protected]