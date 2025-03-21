香港心臟科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港心臟科醫生邊個好目錄
心臟科醫生的工作範疇
心臟科醫生主要工作是負責預防、檢查、診斷及治療心臟和血管相關的問題。心臟科所包含的服務範圍十分大，例如兒童心臟科、心臟科以及心胸肺外科。
心臟科醫生分類及其定義
- 兒童心臟科： 專門負責先天及後天性心臟病的兒童，主要針對兒童的心臟結構或心律，為他們進行各類檢查作診斷，例如心臟超聲波、心導管檢查、電腦掃描等；並提供適當的治療例如心臟手術、植入醫療儀器（如心臟起搏器、除顫器、心臟監察儀）等。
- 心臟科： 心臟科醫生專責成人的心臟問題，透過心臟超聲波、踏板運動負荷檢驗、冠狀動脈造影等，診斷並治療冠狀動脈疾病、充血性心臟衰竭、心律異常及心瓣膜病等常見的心臟疾病。
- 心胸肺外科： 心胸外科手術是針對胸腔器官包括心臟、肺部、胸壁和橫隔膜疾病的治療，心胸外科醫生主要負責的手術包括冠狀動脈搭橋手術和心臟移植手術等。
心臟科醫生一般會進行的檢查及手術
- 針對心臟衰竭的雙心室起搏
- 胸部X光檢查
- 冠狀動脈血管造影檢查
- 冠狀動脈成形術及支架植入術
- 運動心電圖檢查
- 永久心臟起搏器植入術
- 除顫器（ICD）植入術
- 心電圖檢查（ECG）
- 電生理檢查及針對心律不正的導管射頻消融術
- 皮下除顫器（SICD）植入術
- 冠狀動脈介入手術（通波仔）
- 微型無導線植入式心臓起搏器植入術
什麼情況要看心臟科醫生？
如果你的心臟感到不適或有以下的問題（包括但並不限於），應盡早向註冊心臟科醫生求醫：
- 呼吸困難
- 心悸（心跳不規律，時快時慢）
- 頭暈甚至昏厥
- 胸口痛或胸悶
- 高膽固醇
- 氣喘
- 頸、下顎、咽喉、上腹或背出現劇痛
- 手腳冰冷、麻痺、無力或疼痛
- 持續性血壓過高或過低
- 家族心臟病史
心臟科醫生一般收費多少？公私營心臟科醫生收費比較？
香港公立醫院心臟科門診，符合資格人士首次診症收費為 HK$135，其後每次診症為 HK$80，每種藥物價錢 HK$15。非合資格人士首次診症收費為 1,190港元，收費已包括有關的配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）的費用。
私家心臟科醫生的診症費一般由HK$400至HK$4,000起，視乎每間診所的收費及病人情況有所不同，建議致電診所詢問有關收費詳情。另外，特別的醫療程序如運動踏板心電圖、心電圖、心臟超聲波、心律記錄儀、電腦掃描冠狀動脈造影等，則會有另加收費。
醫院管理局轄下16間心臟科及心胸外科專科門診
香港醫院管理局轄下有多間提供心臟科服務的公立醫院及專科門診：
香港島
- 地址： 香港薄扶林道 102 號
- 電話號碼：2255 4409
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 分科：心臟科、心胸外科
- 地址： 香港薄扶林道 102 號
- 電話號碼：2518 2680
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 分科：心臟科
- 地址： 香港灣仔皇后大道東266號
- 電話號碼：2291 1888
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：心臟科
- 地址： 香港上環普仁街 12 號
- 電話號碼：2589 8606
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：心臟復康科
九龍
- 地址： 九龍窩打老道 25 號
- 電話號碼：3408 7096
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：心臟科
- 地址：九龍樂富杏林街 10 號
- 電話號碼：2339 6117
- 服務時間：星期一至五：上午9時至下午5時、星期六 上午9九時至下午1時
- 分科：心臟科
- 地址： 九龍窩打老道 25 號
- 電話號碼：2242 6624
- 服務時間：星期一至五：上午9時至下午5時、星期六：上午9時至下午1時
- 分科：心臟科
聖母醫院
- 地址：九龍黃大仙沙田坳道 118 號
- 電話號碼：2354 2202
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 分科：心臟科
- 地址：九龍加士居道 30 號
- 電話號碼：3506 6635（心臟科）、3506 6224（心胸外科）
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9九時至下午1時
- 分科：心臟科、心胸外科
- 地址：九龍觀塘協和街 130 號
- 電話號碼：3949 4216
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：心臟科
新界
- 地址：新界上水保健路9號
- 電話號碼：2683 7523
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 分科：心臟科
- 地址：新界沙田銀城街 30-32 號
- 電話號碼：3505 2493（心臟科）、3505 3301（心胸外科）
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：心臟科、心胸外科
- 地址：九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
- 電話號碼：2990 3871
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 分科：心臟科
- 地址： 將軍澳坑口寶寧里 2 號
- 電話號碼：2208 0576
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：心臟科
- 地址： 新界屯門青松觀路 23 號
- 電話號碼：2468 5952
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 分科：心胸外科
- 地址： 新界荃灣仁濟街 7-11 號
- 電話號碼：2417 5888
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六上午9時至下午1時
- 分科：心臟科
私家醫院心臟科醫生
私營醫院和診所提供多元化的心臟科醫生選擇，以下為部分名單：
香港島
九龍
新界
心臟內科和心胸肺外科有什麼分別？
心胸肺外科醫生主要是治療各種需要開刀手術的心胸肺疾病例如肺癌病人所需要的肺葉切除手術、心臟移植手術等，而心臟內科醫生則以其他方法例如藥物、射頻消融術、經皮冠狀動脈介入術等去治療心律不正或冠心病人等。
冠心病病人在通波仔和搭橋手術兩者當中，應該怎樣選擇？
兩種治療方法同樣針對心臟冠狀動脈的粥樣硬化，冠狀動脈搭橋手術（搭橋手術）需要從病人胸腔或腿部尋找血管，對受閉塞的心臟血管進行「繞道」，屬於大手術；血管造形手術（通波仔）則利用導管技術，將氣囊連同冠狀動脈支架帶進閉塞的心臟血管。醫生會視乎病人的冠心病嚴重程度，中度至輕度的冠心病一般適合「通波仔」，而嚴重的則適合搭橋手術。
什麼時候應該去看心臟科醫生？
如果你的心臟感到不適或有以下的問題（包括但並不限於），應盡早向註冊心臟科醫生求醫：
* 呼吸困難
* 心悸（心跳不規律，時快時慢）
* 頭暈甚至昏厥
* 胸口痛或胸悶
* 高膽固醇
* 氣喘
* 頸、下顎、咽喉、上腹或背出現劇痛
* 手腳冰冷、麻痺、無力或疼痛
* 持續性血壓過高或過低
* 家族心臟病史
公立醫院和私家醫院的心臟科服務有什麼分別？
公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。
心臟科檢查的費用大概是多少？
私家心臟科醫生的診症費一般由HK$400至HK$4,000起，視乎每間診所的收費及病人情況有所不同，建議致電診所詢問有關收費詳情。另外，特別的醫療程序如運動踏板心電圖、心電圖、心臟超聲波、心律記錄儀、電腦掃描冠狀動脈造影等，則會有另加收費。
如何選擇合適的心臟科醫生？
可以考慮醫生的專業背景、診所地點、收費、患者評價等因素，並諮詢家庭醫生或親友的建議。