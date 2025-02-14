62歲骨科名醫流感心肌梗塞猝逝 冬季病發率高 注意10大先兆胸悶胸痛勿忽視
吳明峯為高雄市著名骨科醫生、中正脊椎骨科醫院院長，擁有豐富臨床經驗，擅長關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變及骨質疏鬆症等，於2011年與人合資創立中正脊椎骨科醫院，擔任院長至今。
染流感入院 疑誘發心臟宿疾
報道指他於農曆新年期間曾參與友人聚會，當時身體狀況尚佳。惟新年後不久，即傳出因病入院消息。有指吳醫生早前已患有心臟疾病，近日不幸感染流感，引發呼吸道感染，加重其心臟負擔，最終導致心臟問題成為致命死因。
另有消息指，吳醫生於病發初期曾到公園運動，其後感到身體不適，遂在太太陪同下到大同醫院求醫。惟病情急轉直下，轉送高雄榮總後，醫生診斷為心肌梗塞，心肌缺氧壞死，腦部亦嚴重缺氧，最終家屬同意拔管，宣告不治。
吳醫生以其精湛醫術及親切態度，深受病人愛戴，不少病人慕名而來，指定找他診治。他更積極計劃開設分院，擴大服務範圍，可惜壯志未酬身先死。他的離世，不僅是醫界一大損失，更讓無數病人感到惋惜。
染流感心肌梗塞風險增7倍
台北胸腔內科醫生蘇一峰今天在facebook發文表示，流感感染期間是心肌梗塞腦中風的高風險期，過去研究發現流感感染時，心肌梗塞風險上升6、7倍。他解釋稱，流感感染時，全身發炎脫水，發炎使得血液凝結增加，氧氣量減少使心臟負擔加重，都是加重心肌梗塞的風險。
台安醫院心臟內科主任林謂文則指出，心肌梗塞常見於溫差大、血壓波動的情況下，會導致血管受到刺激，但感染流感或新冠肺炎，也都可能誘發心肌梗塞。
林謂文表示，最近到院前心跳停止（OHCA）的患者中，有2至3成是心肌梗塞引起，冬天溫差變化劇烈，發生心肌梗塞的機率較夏天高，尤其是年紀大、有三高或心腦血管疾病的高風險族群，如果近期生活作息顛倒、過度勞累，都可能誘發心肌梗塞。
他續指，心肌梗塞即血塊堵住原本狹窄的血管，造成完全阻塞，除了胸悶和喘之外，如出現肩背部疼痛、下巴牙齦疼痛、上腹部疼痛、呼吸困難、冒冷汗、心悸、頭暈、全身異常疲累等10大症狀，務必提高警覺及早就醫。
林謂文指出，心肌梗塞最常見於溫差大、血壓波動的情況，會造成血管受到刺激，但感染流感或新冠肺炎，也有可能誘發心肌梗塞，因為感染期間會出現發燒等症狀，身體需要承受壓力，心跳可能也會因此加快，要特別注意。
心肌梗塞急發性高 4類人屬高危群組
台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟表示，心肌梗塞屬死亡率極高的急症，尤其在寒冷季節或溫差過大時，容易誘發心血管問題。她提醒，做好保暖措施至關重要，例如使用圍巾、帽子、手套、襪子等保護頸部和四肢末端，避免身體受到冷空氣刺激。室內亦需保暖，半夜起身如廁或早上起床時，應慢慢活動身體促進血液循環，以免因血壓劇烈波動導致心血管負擔加重。
以下4類人群屬心肌梗塞高危族群：
- 40歲以上男性及50歲以上女性
- 有心血管疾病家族病史者
- 不良生活習慣者，例如長期抽煙、飲酒或熬夜
- 三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病患者及肥胖人士
心肌梗塞8大先兆
謝嘉娟醫生指，心肌梗塞在發作前大多是有先兆：
- 胸悶：感覺如重物壓在胸口
- 胸口劇痛：短暫但劇烈的疼痛，可能持續一段時間
- 呼吸困難：氣促或感到胸部沉重
- 冒冷汗：突然出現不明原因的冷汗
- 嘔吐及暈眩：伴隨噁心或站立不穩等狀況
她提醒若出現以上症狀，應立刻停止所有活動，坐下或躺下休息；同時可含服舌下含片以暫緩疼痛，並盡快召喚救護車送院。另外，心肌梗塞也有幾項非典型徵兆：
- 手臂酸麻
- 下巴及牙頜疼痛
- 肩膀及上腹不適
她指這些非典型症狀容易被忽略，但實際上可能是心血管流動阻塞引起的輻射性疼痛。
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感染流感後，心肌梗塞風險為何會增加？
有醫生指出，感染流感時，身體會出現全身發炎反應，導致血液凝結風險增加，並可能引起脫水、發燒等症狀，進一步加重心臟負擔。此外，流感病毒可能影響血管內皮功能，增加血栓形成的機率，從而提高心肌梗塞的風險。研究顯示，感染流感後，心肌梗塞風險可上升6至7倍。
哪些人屬於心肌梗塞的高危族群？
心肌梗塞的高風險族群包括：
．40歲以上男性及50歲以上女性
．有心血管疾病家族史者
．長期抽煙、飲酒、熬夜等不良生活習慣者
．三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病患者及肥胖人士
心肌梗塞發作前有哪些先兆？
心肌梗塞發作前通常有明顯症狀，例如胸悶（如重物壓住胸口）、短暫但劇烈的胸痛、呼吸困難、突然冒冷汗，以及嘔吐和暈眩。此外，還可能出現手臂酸麻、下巴及牙頜疼痛、肩膀及上腹不適等非典型徵兆，這些症狀容易被忽視，導致延誤治療。