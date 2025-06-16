高血壓｜7旬教授每日按摩手指 毋須食藥血管回春18年 即睇2組動作每日15分鐘見效
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血管老化是高血壓的常見成因，進而增加中風及心臟病的風險。日本一位76歲醫學教授擁有僅48歲的血管年齡，而令血管「回春」的方法並非藥物甚至飲食，而是靠自創的「血管按摩術」，每日按摩身體3大部位令血管逆齡，降低血壓及心血管疾病風險。
食降血壓藥易致腦部營養失調
綜合傳媒報道，日本健康科學研究所所長、大阪市立大學醫學部名譽教授井上正康表示，針對高血壓的傳統治療通常是在血壓超過標準值後，由醫生開立降血壓藥物。但事實上腦部本身會根據身體需求調節血壓，透過藥物強行降低血壓可能導致腦部營養失調，增加跌倒骨折及失智風險，甚至加速失智症的惡化。因此井上正康認為改善高血壓應從改變生活習慣著手。
按摩動脈助軟化血管
除調整生活習慣，井上正康還推薦了一種簡單的按摩手法。只需適度按壓手部，即可同時按摩到皮膚與骨頭之間的動脈、靜脈及淋巴，提升這些部位的工作效率，並軟化血管，令血管內的壓力更易被吸收，血壓也更易維持在正常範圍。
事實上，過去一項針對12名高血壓患者的實驗將血壓在145～200mmHg的受試者分為兩組，一組不控制血壓，另一組被安排每日進行15分鐘的「血管按摩」，持續2個星期。結果顯示，進行按摩的組別平均血壓下降了20mmHg。甚至有患者在井上正康的建議下進行按摩後，無需再服用降血壓藥物即可控制血壓。
按摩手指降血壓方法
做法
- 每種動作約需1至2分鐘，建議每天有空時進行。
- 若特定部位有疼痛或發炎，應避免按壓該處。
動作一
- 雙手交疊，用雙手手指根部的力量互相壓捏交夾。
- 盡量保持交夾狀態，並將雙手拔開，分多次朝多個方向進行數次。
動作二
- 用右手的食指和拇指捏住左手手指根部，施力帶動指頭左右搖晃，花10秒時間慢慢向根部移動。
- 每根手指都如此操作，雙手的10隻指頭都要完成。
推算190萬港人高血壓
根據香港衞生署2020-22年度的人口健康調查，香港15歲及以上人口中，高血壓的患病率為29.4%。以香港約650萬人口（15歲及以上）估算，意味約190萬人患有高血壓。相比2014年的患病率 27.7%（約180萬人），高血壓問題在香港或有增加趨勢。
高血壓病徵
高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。不過血壓太高也可引致眩暈、視線模糊不清、頭痛、疲勞和面部發紅等症狀。
圖片來源：《介護ポストセブン》圖片