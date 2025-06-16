高血壓｜7旬教授每日按摩手指 毋須食藥血管回春18年 即睇2組動作每日15分鐘見效

血管老化是高血壓的常見成因，進而增加中風及心臟病的風險。日本一位76歲醫學教授擁有僅48歲的血管年齡，而令血管「回春」的方法並非藥物甚至飲食，而是靠自創的「血管按摩術」，每日按摩身體3大部位令血管逆齡，降低血壓及心血管疾病風險。

