《何必 – 何必（《前任4：英年早婚》電影主題曲）》歌詞｜于文文新歌歌詞+MV首播曝光
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何必 – 何必（《前任4：英年早婚》電影主題曲）歌詞｜于文文《何必 – 何必（《前任4：英年早婚》電影主題曲）》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了于文文新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
于文文《何必 – 何必（《前任4：英年早婚》電影主題曲）》 | 目錄
于文文《何必 – 何必（《前任4：英年早婚》電影主題曲）》｜歌詞
曾有幾次認錯 你背影
卻沒有喊名字 的勇氣
怕不是你 更害怕是你
怕這眼淚洩露 了想你
摧毀我們分開 的努力
約定好了 要變成秘密
我是怎樣愛過你 就怎樣放過你
我是怎樣等過你 就怎樣錯過你
曾那麼緊的抱過你 不放手太窒息
花一生告別你 貪朝夕 又何必
再遇見你 以皺紋 致敬
原諒我們只走 到這裡
愛是無能為力 的可惜
別孩子氣 哭著不甘心
祝你很快就把 我忘記
祝我還有幸福 的權利
守口如瓶 也算是默契
我是怎樣愛過你 就怎樣放過你
我是怎樣等過你 就怎樣錯過你
有的人不可以忘記 也不必在一起
花一生 告別你 貪朝夕 又何必
若這樣 愛過你 談遺憾 又何必
再遇見你 以皺紋 致敬
花白頭髮牽手看夜景
可惜你我沒這種好運
夢太美麗 如一聲嘆息