《已讀不回》歌詞｜于文文 (Kelly)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
已讀不回歌詞｜于文文 (Kelly)《已讀不回》於2024-01-12推出新歌MV，東方新地整合了于文文 (Kelly)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
于文文 (Kelly)《已讀不回》 | 目錄
于文文 (Kelly)《已讀不回》｜歌詞
朋友都散了
歌也唱完了
而我身上還留著你抽過的雪茄味 yeah
誰先動情了
誰會更快樂
曾經的炙熱
怎麼一瞬間 就不見了
愛是捕風捉影的遊戲
擁有時已經在失去
把寂寞當成一種練習
還是忍不住沉溺
若我對你一直不抱有期許
從不要求你的回應
原來這樣曖昧又疏離是最完美的距離
我還在你溫柔中宿醉
方才嚐到微醺的曖昧
坐在曾並肩過的座位
偷偷流過眼淚
你好像只想跟我曖昧
說了再見就一去不回
好久沒有嚐過這滋味
看你已讀不回
話都說完了
消息不回了
而我怎麼還記得你車上的香水味 yeah
誰在拒絕呢
誰先害怕了
曾經的炙熱 怎麼一瞬間 都不見了
愛是捕風捉影的遊戲
擁有時已經在失去
你卻始終保持著清醒
準備隨時的抽離
若我對你一直不抱有期許
從不要求你的回應
我們這段關係是否能一直持續到如今
我還在你溫柔中宿醉
方才嚐到微醺的曖昧
坐在曾並肩過的座位
偷偷流過眼淚
你好像只想跟我曖昧
說了再見就一去不回
好久沒有嚐過這滋味
看你已讀不回
偷偷流過眼淚
看你已讀不回