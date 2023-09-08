《你是我這輩子最想愛的呀》歌詞｜五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星新歌歌詞+MV首播曝光
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你是我這輩子最想愛的呀歌詞｜五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《你是我這輩子最想愛的呀》於2023-09-01推出新歌MV，東方新地整合了五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《你是我這輩子最想愛的呀》 | 目錄
五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《你是我這輩子最想愛的呀》｜新歌試聽
五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《你是我這輩子最想愛的呀》｜製作
作曲：邱鋒澤、張暐弘
作詞：陳零九
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五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《你是我這輩子最想愛的呀》｜歌詞
最後的畫面停在 斷訊的祝福
我沒有再回覆 就快忍不住
你說過 愛就該灑脫
帶一點點 溫柔
我微笑 怕情緒太赤裸
遺憾的是我還有 好多話沒說
那些承諾過的 只能藏心中
如果有一天緣分還
能牽手
你是否願意 再次跟我走
你是我 這輩子 最想愛的呀
如果時間 剩最後一粒沙
放在心上
化成流星許願在你身旁
相信 餘生會是你呀
哪怕是 會受一點點 的傷
晚一點又何妨 愛情的模樣 最後的畫面停在 斷訊的祝福
我沒有再回覆 就快忍不住
你說過 愛就該灑脫
帶一點點 溫柔
我微笑 怕情緒太赤裸
遺憾的是我還有 好多話沒說
那些承諾過的 只能藏心中
如果有一天緣分還
能牽手
你是否願意 再次跟我走
你是我 這輩子 最想愛的呀
如果時間 剩最後一粒沙
放在心上
化成流星許願在你身旁
相信 餘生會是你呀
哪怕是 會受一點點 的傷
晚一點又何妨 愛情的模樣 深愛著 卻彼此蹉跎
只要你開心就夠
就算是 那個人 不 是我
你是我 這輩子 最後愛的呀
如果時間 剩最後一粒沙
放在心上
化成流星許願在你身旁
相信 餘生會是你呀
哪怕是 給我一點點 力量
晚一點又何妨 愛情的模樣
望著你的遠方 炙熱的目光
圖片來源：專輯封面