《Sangría》歌詞｜五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星新歌歌詞+MV首播曝光
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Sangría歌詞｜五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《Sangría》於2023-12-22推出新歌MV，東方新地整合了五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《Sangría》 | 目錄
五堅情WOLF(S) (邱鋒澤、陳零九、黃偉晉等群星《Sangría》｜歌詞
為什麼已讀 還不回我 明明你在線 機不離手
是不是哪裡 做錯什麼 你忽遠忽近 難捉摸
每一次約會 天雷地火 又消失幾天 不知下落
是社交距離 還是閃躲 難道只有我 想太多
是我給的不夠 是你有所保留
我只能 努力的 說服自己 沒有那個他
愛是醉人美酒 想再多喝一口
我又愛又怕 打開了 潘朵拉
Sangría Sangría Sangría Sangría Sangría Sangría
為什麼合照 總沒有我 放線釣著誰 欲擒故縱
你的圈子裡 好多誘惑 何時能進入 你生活
美好的假象 面具之後 莫名的暈船 佔據著我
隱藏著什麼 不敢戳破 你是否真的 屬於我
是我給的不夠 是你有所保留
我只能 努力的 說服自己 沒有那個他
愛是醉人美酒 想再多喝一口
我又愛又怕 打開了 潘朵拉
Sangría 他不回訊息
要見面全是憑運氣
點了Martini
Sangría 眼神很親密但背後藏好多的秘密
解不開謎題 若即若離讓人難受 真的有戲還是玩我
美得像傳說 暈你暈的快要把船給翻落
I can’t take it any more please
控制不住的癮在倒數計時
在你面前 我卸下了利刃
貢獻自己 為了你犧牲
You are the chosen one
You are the chosen one
Sangría