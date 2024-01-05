《情人未晚》歌詞｜何仟仟新歌歌詞+MV首播曝光
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情人未晚歌詞｜何仟仟《情人未晚》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了何仟仟新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
何仟仟《情人未晚》 | 目錄
何仟仟《情人未晚》｜歌詞
編
得不到他的回應
只好假裝去捉緊消失的殘影
愛就算未確認 我亦構想過程
淚水於此刻很安靜
他只喜歡當旁聽
不甘心的愛但是無人來決定
說話未曾講 孤獨心聲
是我太理性或是未夠清醒
如果不再害怕 做情人未晚
始終跟他有著 無聯繫時差
知不知我背後 漫長的空白
無謂去分出真與假
但可惜已習慣 無緣由聚散
他編寫的結局 無人可折返
貪心的那段情 用餘生歸還
未學會正確去選擇 流星亦璀璨
他只喜歡當旁聽
不甘心的愛但是無人來決定
說話未曾講 孤獨心聲
是我太理性或是未夠清醒
如果不再害怕 做情人未晚
始終跟他有著 無聯繫時差
知不知我背後 漫長的空白
無謂去分出真與假
但可惜已習慣 無緣由聚散
他編寫的結局 無人可折返
貪心的那段情 用餘生歸還
未學會正確去選擇 流星亦璀璨
如果不再害怕 做情人未晚
始終跟他有著 無聯繫時差
知不知我背後 漫長的空白
無謂去分出真與假
但可惜已習慣 無緣由聚散
他編寫的結局 無人可折返
貪心的那段情 用餘生歸還
未學會正確去選擇 流星亦璀璨