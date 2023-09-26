《威廉》歌詞｜何韻詩新歌歌詞+MV首播曝光
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威廉歌詞｜何韻詩《威廉》於2023-09-25推出新歌MV，東方新地整合了何韻詩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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何韻詩《威廉》｜歌詞
漂亮的青年
已事隔著很多年
這合照內畫面 離我多麼遠
那是快樂的一年
送別了幸福之前
你共我並肩中 尋遍這樂園 記憶中的盛夏
也許有點偏差
讓我一人 回去吧
格仔恤衫 卡帶
過山車 跟 煙花
和你一同 走進 臨近冬季 追逐理想
一人留守 一人前行
何時竟也 飽受創傷
不能回首 不理然後 你若有日想冬眠
要在快樂消失前
歲月會在手中溜去 很突然
那夏季極想拖延
正是雪下訪之前
接下告示 方知 遊戲終止了 有些告一段落
有些也許不可
遺憾只留遺憾
某些太早謝幕
某些開花得果
願我終能闖過 臨近冬季 追逐理想
一人留守 一人前行
人人都也 身負重傷
不能回首 只能前望
忙著轉變 身段快長
一人搖手 一人仍舊
時日可修復那裂痕
找回 原本的 那一個我 告別的威廉
我共你或許相連
那讓我在此刻 回你 安好了
圖片來源：專輯封面