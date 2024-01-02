《比生命更大》歌詞｜何韻詩 (HOCC)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
比生命更大歌詞｜何韻詩 (HOCC)《比生命更大》於2023-12-30推出新歌MV，東方新地整合了何韻詩 (HOCC)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
何韻詩 (HOCC)《比生命更大》 | 目錄
何韻詩 (HOCC)《比生命更大》｜歌詞
脫掉那舊鞋 誰需要高跟鞋
毋須挺胸伸直脊骨 也比你高大
馬路變斷崖 裙擺掃低招牌
陪著我的哥斯拉 挽手逛夜街
捱過方高得快 挫敗 發育更加澎湃
戀愛 這點心債 由細我唱到大
繼續變大 我不斷長大
誰說 沒有人能練得比戀愛大
更大更大 我的命很大
難以讓那常人用小小的愛去活埋
形像姿態 不怕壞如若夠大
脫下那舊人 來穿上這新人
從此我的感動我的笑 只送不賣
你問我近來 何解快高長大
誰願再彎低腰給你作告解
捱過 方高得快
挫敗 發育更加澎湃
戀愛 這點心債 由細我唱到大
繼續變大 我不斷長大
誰說 沒有人能練得比戀愛大
更大更大 我的命很大
難以 讓那常人用小小的愛去活埋
形像姿態 不怕壞如若夠大
繼續變大 要比自己大
誰說 沒有人能活得比一切大
世上最大 我不滅不敗
難怪 沒有人能用雙手將我抱入懷
從沒不快 苦與樂 難及我大