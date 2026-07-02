紅手繩 MV｜侯靜伊 Connie Hau新歌歌詞+MV首播曝光
侯靜伊 Connie Hau新歌《紅手繩》目錄
紅手繩 MV｜製作
紅手繩 MV｜歌詞
紅手繩 MV｜MV連結
紅手繩 MV｜製作
|曲：
|詞：鄧千熒
|編：張家誠
|監：曲/張家誠侯靜伊
紅手繩 MV｜歌詞
曾邂逅於街角微風
和你用禮物來相送
人海熙攘中
撩起了指尖觸碰
曾也任性不計後果
而你亦結伴如最初
手腕圈上的 靜悄守護我
遊玩合照那樣美
像夏季花火開出了奇跡
沿路默契也是你
謝謝有你令我擁有天真的氣色
*紅手繩可會知
似愛心的天使
霎那青空掠過
雲彩照出少年心事
讓幸福都圈起陪伴我成長
心底刻上名字
但願他朝可以
哪怕青春步遠
仍將這珍貴手信留住
回想起當天那日子
都感激這心意*
曾也任性不計後果
而你亦結伴如最初
手腕圈上的 靜悄守護我
明日幻變歲月裏
或漸覺風景都不再熟悉
猶幸亦有這運氣
路上有你令我心裏不會再忐忑
repeat**
歌曲已於各大數碼音樂平台發行上架
https://orcd.co/om5dqza
———————————————————————————————–
Song Credit:
Keyboards & All Programs: 張家誠 (Alan Ka-shing Cheung)
Strings: 國際首席愛樂樂團
All Guitars: Tommy Chan
All Chorus: Connie Hau
Recording: Ming Lee, Cloudchild
Recording & Mixing Studio: So Nice Music Studio
Mixing & Mastering: Raymond Chu @So Nice Music Studio
OP: So Nice Music Limited (香港)/H Comet Development
SP: Sony/ATV Music Publishing (Hong Kong)
———————————————————————————————–
MV Credit:
Cast: Connie Hau 侯靜伊, Tik Tang 鄧禮迪
Director | Producer | Creative: Connie Hau @CM Studio
Director of Photography: Paul Lai
Videographer: Mars Cheung @CM Studio
Gaffer: Zero Wan, Sweet Potato
Production Assistant: Wong Yuk Ming, Ar Ching, Shiman Ki
Editor: Connie Hau, Paul Lai
Colorist: Connie Hau, Mars Cheung
Styling: Connie Hau
Connie Hau’s Makeup Artist: Agnes Yeung
Makeup Assistant: April Fan
Hair Stylist: Jimmy Wong @BHC Hair & Barber Prestige
Photographer: Mars Cheung @CM Studio
———————————————————————————————–
關注及追踪Connie Hau侯靜伊官方社交平台:
Facebook: https://www.facebook.com/conniehauofficial
Instagram: https://www.instagram.com/conniehau
YouTube: https://youtube.com/@conniehau
XiaoHongShu: https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5d95fe270000000001002d26?
DouYin: https://v.douyin.com/2PcRWgxfPgU/ [email protected]
「伊伊兵團」Facebook群組：https://www.facebook.com/share/g/1DxijsVtkv/?mibextid=wwXIfr
Connie侯靜伊歌迷應援團Facebook專頁：https://www.facebook.com/share/1C5uWxjAsp/?mibextid=wwXIfr
訂閱Channel: TVB Music Group