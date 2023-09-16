《甩身》歌詞｜區子琳, CotaBoii新歌歌詞+MV首播曝光
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甩身歌詞｜區子琳, CotaBoii《甩身》於2023-09-15推出新歌MV，東方新地整合了區子琳, CotaBoii新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
區子琳, CotaBoii《甩身》 | 目錄
區子琳, CotaBoii《甩身》｜新歌試聽
區子琳, CotaBoii《甩身》｜製作
作曲：Key Ng / 區子琳
作詞：王樂儀 / Rap：CotaBoii
編曲：Key Ng@emp
監製：Key Ng@emp
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區子琳, CotaBoii《甩身》｜歌詞
發覺愈愛你愈困身
姿勢被磨練
對抗物理性或折骨
都奮力一試
屈曲 縮小 就避你的藐視
委屈到神情會裂 最尾愈怕你愈變質
矜貴就辭別
我要換氣派換腦筋
伸軟滑的舌
然後拔你毒的箭
其實愛有定義
我甩開你就能發現 I feel sorry
誰要道歉
未畫完十色的眼線
I feel sorry
不想再聽狡辯
是我終於
要伸展 撕去所有深切疤痕
揮去所有混沌體感
可甩身 百毒都不侵 就升級
挑撥所有飢渴的人
解拆所有懦弱基因
可甩身 漂亮的獎金 是應得 I can do it by myself 可自成一隊
你選擇甩身
發現唔係同你一類 人
你教識我唔好再害怕代價失去
紙巾抹走面上最後為你流下的淚 痕
Is ok 分開獨自升級
無再躲避 同回億link up
Let’s dance tonight
發現理智已經失控
酒精開始發作
身體不知不覺失重 I feel sorry
移了視線
為未來肉身的放肆
I feel sorry
都想你的嘴臉
亦會新鮮
會伸展 撕去所有深切疤痕
揮去所有混沌體感
可甩身 百毒都不侵 就升級
挑撥所有飢渴的人
解拆所有懦弱基因
可甩身 漂亮的獎金 是應得 如今高貴行一次
誰想站到我身邊
為青春放肆
很多低智錯誤就當歷練 收你的信一秒即焚
聽你解說練做堅忍
可甩身 百毒都不侵 就升級
穿上所有剔透的裙
生我所有動蕩基因
可甩身 最大的獎金 是應得 找我所有戀愛精神
不怕所有地裂天崩
可甩身 帶著金剛身 就不屈
吸引所有超脫的人
吸引所有浪漫起因
可甩身 世上的獎金 是應得
圖片來源：專輯封面