《心跳回憶》歌詞｜古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat新歌歌詞+MV首播曝光
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心跳回憶歌詞｜古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat《心跳回憶》於2023-07-25推出新歌MV，東方新地整合了古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat《心跳回憶》 | 目錄
古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat《心跳回憶》｜新歌試聽
古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat《心跳回憶》｜製作
作曲：陳輝陽
作詞：林夕
編曲：劉卓威 [email protected] Concept
監製：舒文@Zoo Music/古巨基
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古巨基, 應智越 細貓 MrLittleCat《心跳回憶》｜歌詞
細貓: 曾經 念念未忘於三點
響起輕軟的聲線 問我可會弄冷麵
是你 在我家過路望見
尚有一絲燈光 以為還未沉睡便致電 LEO: 從此 踏入二時差一點
一屋閃礫的光線 讓你估我這夜失眠
無論彼此怎樣變
回憶總會
償還無限虧欠 細貓: 無論事隔多年我也心跳
最後和你雖如我那所料
先挑引我的人愛得比我少
然後見面更少 LEO: 讓我多謝你那幾秒
往後和每位也差些少
彷彿我的心
BOTH: 如不見了
細貓: 然而懷念當日你我這段傻事
便知她 算了 LEO: 曾經 望著露台的方位
開關鬆脫的燈制 讓你走過馬路觀禮 細貓: 明白這種惜別禮 才可使我
離開的手勢
仍能甜蜜一世 LEO: 無論事隔多年我也心跳
最後和你雖如我那所料
先挑引我的人愛得比我少
然後見面更少 細貓: 讓我多謝你那幾秒
往後和每位也差些少
彷彿我的心如不見了
才能明白愛情
BOTH: 比所想加倍震撼
細貓: 再苦都會笑 細貓: 忘掉被你感動卻也心跳
LEO: 往後情侶一如每次所料
細貓: 我愛的不少
LEO: 遺憾也不過是
BOTH: 並沒法使我的心這樣跳
圖片來源：專輯封面