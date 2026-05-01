On The Rocks MV｜古淖文新歌歌詞+MV首播曝光
古淖文新歌《On The Rocks》目錄
On The Rocks MV｜製作
On The Rocks MV｜歌詞
On The Rocks MV｜MV連結
On The Rocks MV｜製作
|曲：/ 編 / 監製 梁子龍
|詞：作 龍世傑
|編：Arrangement 梁子龍 Leong Chi Long
|監：Producer 梁子龍 Leong Chi Long
On The Rocks MV｜歌詞
主唱 : 古淖文
又進入老店 我猜不必一個喝悶酒
常碰見你作狀似約了某某 被我多番解救
就似是戰友 同樣內裡開始生鏽
疲累有如殘破機器有點失修 男士彼此摸透
信你也似我怕被揭破 心底裡痛甚麼
其實有權難過 病到想發作 何事不敢釋放
慣了苦水儲起了太多 男人偏愛內耗作樂
像個灑脫硬漢 安好的強裝眉頭但深鎖
原來好歹有優勢赤裸 男人何妨大鳴大放
或有悔恨過 放下過 感觸夠多有知覺 照直講
未夠盡興嗎 碰多幾杯幫到進睡嗎
無意探究你或我暗裡有怪病 要講都好怕
習慣像過客 談話貫徹保守風格
成熟暢談樓價天氣世間變化 男士位位專家
信你也似我怕被揭破 心底裡痛甚麼
其實有權難過 病到想發作 何事不敢釋放
慣了苦水儲起了太多 男人偏愛內耗作樂
像個灑脫硬漢 安好的強裝眉頭但深鎖
原來好歹有優勢赤裸 男人何妨大鳴大放
或有悔恨過 放下過 感觸夠多有知覺 隨便講
世界冷暖 也想抱怨
身高有幾多呎幾多吋 沒法選
既然有些故事 如實較勁 別寒暄
慣了苦水儲起了太多 男人偏愛內耗作樂
像個灑脫硬漢 安好的強裝眉頭但深鎖
失去甚麼 需要認可 若未看開未如罪過
笑著說 喊著說 崩潰也可無謂夜晚黑獨自難過
Composer 作曲：梁子龍 Leong Chi Long
Lyricist 作詞：龍世傑 Rico Long
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All Program 所有編程：梁子龍 Leong Chi Long
Guitar/ Bass/Piano 結他和/音結他/鋼琴： 梁子龍 Leong Chi Long
Brass section arrangement 管樂編排: 李肇航 Eugene Lei ,梁子龍 Leong Chi Long
Trumpet 小號：吳沙 Sa Ng
Alto & tenor Saxophone 中音和次中音薩克斯風: 林澤誠 ChakSeng Lam
Backing Vocal Arrangement 和聲編寫：施奕存 Herson Si
Backing Vocal 和聲：施奕存 Herson Si
Recording Engineer 錄音師：梁子龍 Leong Chi Long
Recording Studio 錄音室：十年娛樂製作錄音室 Decade Entertainment Studio
Mixing Engineer 混音師：梁子龍 @十年娛樂製作 Leong Chi Long@Decade
Mastering Engineer 母帶後期處理工程師：Kawai @Kawaisound
Mastering Studio 母帶後期處理工作室：KickSound Studio
訂閱Channel: TVB Music Group