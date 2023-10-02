《未生》歌詞｜吳林峰新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
未生歌詞｜吳林峰《未生》於2023-09-29推出新歌MV，東方新地整合了吳林峰新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
吳林峰《未生》 | 目錄
吳林峰《未生》｜新歌試聽
吳林峰《未生》｜製作
有待更新
回到目錄
吳林峰《未生》｜歌詞
作曲:吳林峰
填詞:林夕
編曲:王雙駿
監製:王雙駿 成長所需 要踏破溝渠
十五六歲便飲飽廢水
殘酷像精子
要命要追要活到有生趣
否則不知可有地方去 還未入世未算累
最大奢侈有覺好睡
很少膽敢發夢插隊
如若我未生 幼嫩似零歲
不知要上進到幾歲 誰決定未來暫時還沒空位
雖則有偉大靈魂未能被承認有軀體
誰出生已浪費學費 廢話注定廢
試問有什麼資格決定自我高矮
如胚胎比較細 該不該獻世
永遠像未成年但已經滄桑到底
錯過過去光輝 遠去遠方階梯
混飯吃便要早些出世 懸疑在要累鬥累
正為了可每晚安睡
不必彎低壓住脊椎
曾夢到未生
即使給魔怪吃掉後仍沒有情緒
可惜有夢已有所需 誰決定未來暫時還沒空位
雖則有偉大靈魂未能被承認有軀體
誰出生已浪費學費 廢話注定廢
試問有什麼資格決定自我高矮
如胚胎比較細 該不該獻世
永遠像未成年但已經滄桑到底
錯過過去光輝 遠去遠方階梯
亦未恨我沒法早些出世 誰說在未來暫時還沒空位
假使有潔淨靈魂為何在乎外殼高貴
誰出生吃睡也浪費 廢話也未廢
廢了過氣了的標竿高高矮矮哪有所謂
地位非一切
哪一個有權來釐訂這胚胎多珍貴
生縱在爛泥
吃過哪種東西 戰勝那種身世
別話我或你不該出世
圖片來源：專輯封面