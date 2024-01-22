傷心到變形 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《傷心到變形》目錄
傷心到變形 MV｜製作
傷心到變形 MV｜歌詞
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傷心到變形 MV｜製作
|曲：→下載及收聽更多 吳業坤 歌
|詞：陳詠謙
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傷心到變形 – 吳業坤
曲：吳業坤 / Cousin Fung
煩憂苦惱 no no no no no no no
微退一步 能逃過低壓槽
頭頂禿鷹可跳舞 橋底廢物能大做
藍天碧海錢也買不到 太美好
你今天傷心嗎 變艘舢舨好嗎 去吹吹海風吧
咁橋 我今天傷心啊 變沙灘波好嗎
約太陽同美腿等你啦
你今天傷心嗎 變朱古力好嗎
肚腩仔萎縮吧 喂我哋 lalalala lalalala
其實有時傷心都有用㗎
煩憂苦惱 原來攤開有地圖
微笑通道 零團費的旅途
牙齒酒粒請報到 嫌苦怕辣無味道
人生即使分數求不到 也當寶
你今天傷心嗎 變艘舢舨好嗎 去吹吹海風吧
咁橋 我今天傷心啊 變沙灘波好嗎
約太陽同美腿等你啦
你今天傷心嗎 變朱古力好嗎
肚腩仔萎縮吧 喂我哋 lalalala lalalala
其實有時傷心都有用㗎
隨時變誰人沒幻想 傷心者可以跟我唱
當笑匠當小飛象 自由配搭 次次中獎
變UFO好嗎 變三輪車好嗎 變飛機自high吧
各位 變小星星好嗎 變手拖手好嗎
變兩份拳套都不算差
變支畫筆好嗎 變支單反好嗎 變虎膽冒險吧
各位 變開心果好嗎 變波板糖好嗎
變舌頭溶化芒果雪芭
你今天傷心嗎 我今天傷心嗎
變絲打或巴打 喂我哋 lalalala lalalala
其實有時傷心都有用㗎 lalalala lalalala
然後我們傷心不再害怕
lalalala lalalala…lalalala lalalala…
吳業坤
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