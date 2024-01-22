和懷念講再見 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《和懷念講再見》目錄
和懷念講再見 MV｜製作
和懷念講再見 MV｜歌詞
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和懷念講再見 MV｜製作
|曲：→下載及收聽更多 吳業坤 歌
|詞：林若寧
|編：黃思彥
|監：舒文@Zoo Music
和懷念講再見 MV｜歌詞
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曲：舒文@Zoo Music / 鄧建明
新一日 你記得亦是昨日甜蜜
我的新生活 卻固執地為漂亮舊事固執
任當初分秒再融洽 半數相愛對象未能夠結合
是幾經掙扎至明白到 記得縱使記得
錯失了的愛還是錯失
最美好的結尾 留低缺陷美
憑成熟的勇氣 預備
新一個年度快樂地 帶笑祝福你
從遺憾的季節 找新的里程碑
舊愛給光陰處理 無後顧之憂豁達地愛新的美
來年重遇你 定滿足到妒忌
你的新經歷 別困於浪漫約定活在記憶
任青春小說再沉溺 但我於你燦爛未來也缺席
幸福的終結過程是痛 嘆息也許嘆息
痛惜過幾次然後愛惜
最美好的結尾 留低缺陷美
憑成熟的勇氣 預備
新一個年度快樂地 帶笑祝福你
從遺憾的季節 找新的里程碑
舊愛給光陰處理 無後顧之憂豁達地愛新的美
來年重遇你 定滿足到妒忌
放棄終需放棄 完整你後記
能誠實的對你 預備
新一個年度雀躍地 碰上新的你
和懷念講再見 找新一個自己
活躍於清新空氣 期待這新一季遇著最新好戲
回頭凝望你 從明日再玩味
吳業坤
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