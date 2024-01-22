玩具成熟時 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《玩具成熟時》目錄
玩具成熟時 MV｜製作
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玩具成熟時 MV｜製作
|曲：→下載及收聽更多 吳業坤 歌
|詞：林若寧
|編：張子堅
|監：Eric Kwok / 張子堅
玩具成熟時 MV｜歌詞
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玩具成熟時 – 吳業坤
曲：Eric Kwok
成熟是 見證一箱棄置玩具流眼淚
成熟是 抗拒追星放棄追蹤少女隊
成熟是 著上西裝奮鬥為未來顧慮
特攝片 沒法抽空再追
慨嘆光陰只可燒一次
習慣唱致敬青春的歌只愛談往事
懷舊是借個說法替我殺死了現時
逃避了 遺憾了 有甚麼的意思
明日放走我比卡超 迎接日後
對不起 難再念舊
放開手 讓四驅車易手
由下個擁有亞基拉 忘記玩具
布公仔 甜美熟睡
放心走 任我於生活游
有了智慧多一些主義
面對這世界一堆規則比以前更易
誠實又痛快唱句再見理想都可以
圓滑了 離別了 那無知小個子
明日放走我比卡超 迎接日後
對不起 難再念舊
放開手 讓四驅車易手
由下個擁有亞基拉 忘記玩具
布公仔 甜美熟睡
放心走 任我於生活游
成熟是 世故一些應對現實無畏懼
成熟是 照顧身邊最愛於工作進取
成熟是 偶爾很想買個玩具陪我睡
大多一歲 大多一歲 越來越見有趣
大多一歲 並非只有後悔
吳業坤
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