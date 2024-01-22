第一次告別 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《第一次告別》目錄
第一次告別 MV｜製作
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第一次告別 MV｜製作
|曲：→下載及收聽更多 吳業坤 歌
|詞： 林若寧
|編： Larry Wong@Private Zoo
|監： 舒文@Zoo Music
第一次告別 MV｜歌詞
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第一次告別 – 吳業坤
曲: Larry Wong@Private Zoo/舒文@Zoo Music
終於我要走 這是我成熟例必過程
終於你要走 離開伊甸園抱起滿天星
終於我顫抖 這是我嚐試過最高震撼性
你與我最轟烈的激情昂然步入尾聲
愛是傻勁是餘興是神聖
替豐盛青春致敬 今天我們能答應
日後共別人談戀愛要更有耐性
從前年齡太小 從前情人太少
難明瞭緣份的精妙
從前無聊玩票 成為無情玩笑
這一天彼此眼淚流是意料
日後各自紛擾 又換了目標
等到下個煙花一再燒
一生人 難逃第一次 踏上別離橋
必需將雙手放開未能後悔了
終於要放手 拒絕再回顧有哪一個做錯
試過最真實的虛榮回頭又重要麼？
愛是澎湃是忘我是難過
再不是當初那個 多得愛情培養我
日後任別人離開我也抬頭離座
從前年齡太小 從前情人太少
難明瞭緣份的精妙
從前無聊玩票 成為無情玩笑
這一天彼此眼淚流是意料
日後各自紛擾 又換了目標
等到下個煙花一再燒
一生人 難逃第一次 踏上別離橋
必需將雙手放開未能後悔了
從前年齡太小 從前情人太少
才祈求離別的高調
從前傻傻合照 淪為模糊硬照
這一天彼此似路人被介紹
日後各自紛擾 又換了目標
等到下個傷疤都結焦
一生人 難忘第一次 為幼稚男孩
狠心把初戀放低自然大個了
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