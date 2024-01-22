精裝追女仔 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《精裝追女仔》目錄
精裝追女仔 MV｜製作
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精裝追女仔 MV｜製作
|曲：→下載及收聽更多 吳業坤 歌
|詞：陳詠謙
|編：Cousin Fung@emp
|監：Edward Chan / Cousin Fung@emp
精裝追女仔 MV｜歌詞
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精裝追女仔 – 吳業坤
曲：Nic Tsui / Cousin Fung@emp
噴霧髮蠟吹返起我的塌頭
抹面印汗清一清我的污垢
見面唔准出醜 （要收口）
馬路鐵路一街都性感女神
發達發夢可不可法式濕吻
敬愛神賜的曲線 跪求這晚上 有事發生
人一世 男仔追女仔 （面尖嘴細好好睇）
物一世 陸龜追兔仔 （腰纖腿幼做乜鬼）
羞花閉月 完美到犯規
繼續貼近想縮短愛的距離
約食晚飯傾傾計再睇鬼戲
製造唔少驚喜 （要恭喜）
笑著說著到屋企樓下喇
單戀或相戀的一晚 （眼瞓未啊 上去嗎）
答案未揭曉之際 被朋友發現 變成笑話
人一世 男仔追女仔 （面尖嘴細好好睇）
物一世 陸龜追兔仔 （腰纖腿幼做乜鬼）
羞花閉月 完美到犯規
人一世 男仔追女仔 （望天打卦等相睇）
物一世 陸龜追兔仔 （追不到有另一位）
花多眼亂 累了才跪低
吳業坤
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