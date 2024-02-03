《召喚絲》歌詞｜吳若希 (Jinny Ng)新歌歌詞+MV首播曝光
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召喚絲歌詞｜吳若希 (Jinny Ng)《召喚絲》於2024-02-02推出新歌MV，東方新地整合了吳若希 (Jinny Ng)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
吳若希 (Jinny Ng)《召喚絲》 | 目錄
吳若希 (Jinny Ng)《召喚絲》｜歌詞
扮曬嘢 落地
用少女 特技
盪過去 隨時離家出走 我再次青春期
I’m gonna play
Sor 我一於少理
絲打要跟機
一爬出窗凌空飛馳
粉紅色hoodie
與時並進地巡視
飛簷走壁流連城市
維持無聊甫士
誰懷念我經典
不要不要一世懶正義
今晚今晚一個聽爵士
重投入拍子
扮曬嘢 落地
用少女 特技
盪過去 隨時離家出走 我再次青春期
I’m gonna play
Sor 我一於少理
絲打要腹肌
來 和途人罵戰
辭窮仍倖免
無人被催促仔女自律點
完場還在線
嫌姊妹斷片 (搞唔掂喎)
誰召喚新的宣言
不再不再跟你懶友善
邊個邊個關我乜嘢事
成朝走去high tea
又去到 絕地
用絲打 絕技
盪過去 連環人身攻擊 我嚇到心都離
I’m gonna play
Sor 我一於少理
I will find my way
誰管我的年紀 仍幻想掛機
當位少奶奶 假期 好少理
湊仔 不如唱K