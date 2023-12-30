《總會有人》歌詞｜呂口口新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
總會有人歌詞｜呂口口《總會有人》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了呂口口新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
呂口口《總會有人》 | 目錄
呂口口《總會有人》｜歌詞
夜深了 眼淚很吵
是誰讓你 如此煎熬
感情路上 摔了跤
不代表你就不夠好
對的人 總是會遲到
就當作命運 開的玩笑
不是你的 就別再勉強
是你的想跑也跑不掉
總會有人 把你看得比自己更重要
會有人 發現你身上所有的好
總會有人 擁抱你微笑背後的傷
讓你覺得世界不算糟
總會有人 放棄所有也不把你丢掉
會有人 在你身邊就引以為豪
總會有人 想借你的肩膀來依靠
讓你覺得自己 也會被人需要
天亮了 繼續奔跑
再多痛苦 都付之一笑
無人問津的路上
一定把自己照顧好
對的人 總是會遲到
就當作命運 開的玩笑
不是你的 就別再勉強
是你的想跑也跑不掉
總會有人 把你看得比自己更重要
會有人 發現你身上所有的好
總會有人 擁抱你微笑背後的傷
讓你覺得世界不算糟
總會有人 放棄所有也不把你丢掉
會有人 在你身邊就引以為豪
總會有人 想借你的肩膀來依靠
讓你覺得自己 也會被人需要
總會有人 把你看得比自己更重要
會有人 發現你身上所有的好
總會有人 擁抱你微笑背後的傷
讓你覺得世界不算糟
總會有人 放棄所有也不把你丢掉
會有人 在你身邊就引以為豪
總會有人 想借你的肩膀來依靠
讓你覺得自己 也會被人需要