《你是我唯一的》歌詞｜周吉佩新歌歌詞+MV首播曝光
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你是我唯一的歌詞｜周吉佩《你是我唯一的》於2023-10-05推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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周吉佩《你是我唯一的》｜歌詞
曲: Jacky Chui / 周錫漢
詞: 林寶
編: Jacky Chui
監: 周錫漢 若是要開口 回憶錄不講奮鬥
二十個春秋 曾跌碰多久
有一些智慧 祈求豐收
另有些憾事 無從追究
有你陪同 陪同歷盡世界好醜 誰送上過悲哀
仍相信是你 令我堅忍闖過最壯闊的海
難事世上再多
不能掩蓋 你是我所愛
即使不能再 都不改未來 若問過星斗 誰親得超出摯友
絕望裡解憂 而我愧待你亦接受
有一些悔疚 遺留傷口
亦有些聚舊 無奇不有
太多 難及你永久 誰送上過悲哀
仍相信是你 令我堅忍闖過最壯闊的海
難事世上再多
不能掩蓋 你是我所愛
即使多難過 都多得你在 你送贈過的好 永遠是我的希望及前途
難以一起去終老
何懼成為異數 錯過最精彩
還想答謝你 令我今天知道有過最精彩
成就再低依然慷慨
願你的愛假使可承載 日後更好未來
如最尾要分開
仍將會是你 令我勇於闖過最理智的海
某日聚頭 感情深厚
說遇上新愛 即使不能再
都感性永在
圖片來源：專輯封面