你是我唯一的 MV｜周吉佩新歌歌詞+MV首播曝光
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周吉佩 – 你是我唯一的於今日10月5日推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周吉佩新歌《你是我唯一的》目錄
你是我唯一的 MV｜製作
你是我唯一的 MV｜歌詞
你是我唯一的 MV｜MV連結
你是我唯一的 MV｜製作
|曲：Jacky Chui / 周錫漢
|詞：林寶
|編：Jacky Chui
|監：周錫漢
你是我唯一的 MV｜歌詞
若是要開口
回憶錄 不講奮鬥
二十個春秋 曾跌碰 多久
有一些 智慧 祈求豐收
另有些 憾事 無從追究
有你陪同 陪同歷盡世界 好醜
誰送上過悲哀
仍相信是你 令我堅忍闖過 最壯闊的海
難事世上再多
不能掩蓋 你是我所愛
即使 不能再
都不改 未來
若問過星斗
誰親得 超出摯友
絕望裡解憂 連我愧待你 亦接受
有一些 悔疚 遺留傷口
亦有些 聚舊 無奇不有
太多 難及你永久
誰送上過悲哀
仍相信是你 令我堅忍闖過 最壯闊的海
難事世上再多
不能掩蓋 你是我所愛
即使 多難過
都多得 你在
你送贈過的好
永遠是我的希望及前途
難以一起去終老 何懼成為異數
錯過最精彩
還想答謝你 令我今天知道 有過最精彩
成就再低
依然慷慨 願你的愛
即假使 可承載
日後更好未來
如最尾要分開
仍將會是你 令我勇於闖過 最理智的海
某日聚頭
感情深厚 說遇上新愛
即使 不能再
都講聲 永在
你是我唯一的 MV｜MV連結
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