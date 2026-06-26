單眼皮愛大眼睛 MV｜周吉佩新歌歌詞+MV首播曝光
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周吉佩 – 單眼皮愛大眼睛 4K於今日6月22日推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周吉佩新歌《單眼皮愛大眼睛》目錄
單眼皮愛大眼睛 MV｜製作
單眼皮愛大眼睛 MV｜歌詞
單眼皮愛大眼睛 MV｜MV連結
單眼皮愛大眼睛 MV｜製作
|曲：周吉佩
|詞：T-Rexx
|編：周吉佩
|監：周吉佩
單眼皮愛大眼睛 MV｜歌詞
圓眼極靈動 單純優雅
經典戲翻看 都淚似雨下
偏我是 面容極呆板
挨著我喊卻也未差
你愛即興約會嗎
那路線我來策劃
若換形像 隨心揀
願慢慢陪伴拿著衫架
無從開口 卻在守候
雙眼再細 亦見合拍得無錯漏
還好 可互補 已足夠
能甜得 即使難以口花 仍緊扣
無從開口 卻在廝守
要對你無微不至 無遺漏
傻瓜 可以嗎 「直」到永久
願站在旁邊幫你把守
你大眼到 望到 未有裝載
單憑直覺 天真不過相當可愛
我講嘅係 你咪為我改
就好好俾我 以冷靜寵愛
純淨如你 隨意冇壞
遇尷尬事沉默 為我講埋
明明眼利 偏偏 我似摺埋
你亦為我守邊界
無從開口 卻在守候
雙眼再細 亦見合拍得無錯漏
還好 可互補 已足夠
能甜得 即使難以口花 仍緊扣
無從開口 卻在廝守
要對你無微不至 無遺漏
傻瓜 可以嗎 「直」到永久
願站在旁邊幫你把守
就像示愛亦無聲
亦擔當溫暖保證
單眼皮只喜歡你
純潔如水的大眼睛
如內和外各有聰明
能各自做回本性
便明白我沒回應
然而心裡認定
未曾遷就 才更享受
只要夠愛 就會合拍得無錯漏
還好 可互補 已足夠
如沉迷平日簡單的你 才靠後
完全靠後 才叫守候
愛對你無微不至 無遺漏
傻瓜 可以嗎 「直」到永久
願活在童話給你把守
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