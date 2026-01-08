Falling For You MV｜周吉佩新歌歌詞+MV首播曝光
周吉佩 – Falling For You於今日12月4日推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周吉佩新歌《Falling For You》目錄
Falling For You MV｜製作
Falling For You MV｜歌詞
Falling For You MV｜MV連結
|曲：BowkyLion
|詞：Oscar
|編：Jacky Chui
|監：Jacky Chui
Falling For You MV｜歌詞
怎算好 一碰到 三秒鐘 都醉倒
被你畫上記號 像秘密要洩露
凝望你 wooo
怎算好 真太糟 一個心 不靠譜
現已沒有出路 撞向絕對傾慕
絕對傾倒
是你的雙眼 是你的聲音
多麼美好
I am falling for you
太突發 會否驚訝
就似戲中主角
開不了口 對話
Really falling for you
愛情 轟炸
太專注 凝看著你令我 仆了一下
一跌低 給看到 竟你肯 踏一步
問我站得起與否
令我在心中央跳舞
燒熱大腦
而你笑一笑 令我向天飄
不懂對焦
I am falling for you
太突發 會否驚訝
就似戲中主角
開不了口 對話
Really falling for you
愛情 轟炸
太專注 凝看著你令我
不要歸家
喜愛著你 很想一起
期待和你 飛奔一百世紀
是樂與悲 仍是會想你
想你 從此不講自己
I am falling for you
太突發 卻不驚訝
做對戲中主角
花一輩子 對話
Really falling for you
愛情 轟炸
更專注 唯盼是你願意
跟我歸家
