《飛常日誌 (劇集《飛常日誌》主題曲)》歌詞｜周吉佩 (Albert Chau)新歌歌詞+MV首播曝光
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飛常日誌 (劇集《飛常日誌》主題曲)歌詞｜周吉佩 (Albert Chau)《飛常日誌 (劇集《飛常日誌》主題曲)》於2024-01-15推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩 (Albert Chau)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周吉佩 (Albert Chau)《飛常日誌 (劇集《飛常日誌》主題曲)》 | 目錄
周吉佩 (Albert Chau)《飛常日誌 (劇集《飛常日誌》主題曲)》｜歌詞
在閘外期待你
一早於你客機這邊等你
靜靜望著寬闊大門
直到你踏前到地
熱烈地來等你
於心中已躍起
期待再快步上前挽著你手臂
終可以與你愉快漫遊城市的 空氣
天空多高跟你一起遠飛
共度漫漫路程以後回味
來年幾多繁忙仍可約在一天到這地
分享你我日記
在閘外期待你
一早於你客機這邊等你
靜靜望著寬闊大門
直到你踏前到地
熱烈地來等你
於心中已躍起
期待再快步上前挽著你手臂
終可以與你愉快漫遊城市的 空氣
天空多高跟你一起遠飛
共度漫漫路程以後回味
來年幾多繁忙仍可約在一天到這地
分享你我日記
期待再快步上前挽著你手臂
終可以與你愉快漫遊城市的 空氣
天空多高跟你一起遠飛
共度漫漫路程以後回味
來年幾多繁忙仍可約在一天到這地
分享你我日記
今天天空廣闊一起遠飛
畫下段段路程以後回味
來年幾多繁忙仍可約在一天到這地
一起再上機
一起到這地
分享你我日記