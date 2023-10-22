《Fall》歌詞｜周國賢 (Endy Chow)新歌歌詞+MV首播曝光
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周國賢 (Endy Chow)《Fall》｜新歌試聽
周國賢 (Endy Chow)《Fall》｜製作
作曲：周國賢
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周國賢 (Endy Chow)《Fall》｜歌詞
藍奕邦 躲於泡沫內
忘記人性充滿了悲哀
還是會害怕
太孤獨無法愛 從哪時我無法同意塵世墮落
太絕望
然而不再聽 不觀看
卻沉醉談論哲學 從哪時我連身一個膜
穿起某一副喬裝
才能 偷偷的去向前看 一身滿佈灰塵
才覺悟心裏總有不安份
活在圓泡泡
卻想偷聽得到世外嘈音
Run away You’d better run
未太留戀的 請快滾
親眼地看 確實來活
再辛酸苦澀麻辣我照飲 Just fall apart
讓我袒露身世有幾爛
讓剌骨的最寒冷
最傷的冷眼
逐一切身感應 親身飽覽
從前若 我太習慣
溫室中獨感嘆
蒞臨 窮途 末路
誰能再懶閒 繼續糜爛 Fall apart
沒法天真 躲進了虛幻
被摑一巴那夜晚
痛哭幾百晚
逐一切身經過 親口的喊
無能耐 再埋藏一角
逃避迎接荒誕
下半世 逃出那密封的罩
再破繭 從哪時我研究靈性違背科學
偏偏我軀殼 毫無感與覺 笑或淚 怒與樂 一位敏感小孩
或要來摔過跤至會長大
後樂園那裏
咖啡杯韆鞦一概被瓦解
Run away You’d better run
沒噩運可優先化解
親腳地跌 親手碰釘
赤裸裸的我誰人嫌奇怪 Just fall apart
讓我袒露身世有幾爛
讓剌骨的最寒冷
最傷的冷眼
逐一切身感應 親身飽覽
無能耐 再埋藏一角
逃避迎接荒誕
下半世 逃出那密封的罩
再破繭 喪失知覺 再度尋獲
步出黑房終於等到奪回日光
由眼淚淌
可親身確認淚腺通通 也是
未曾 割斷
陳年 過去
可最終閉幕 Just fall apart
讓我袒露身世有幾爛
讓剌骨的最寒冷
最傷的冷眼
逐一切身感應 親身飽覽
從前若 我太習慣
溫室中獨感嘆
蒞臨 窮途 末路
誰能再懶閒 繼續糜爛 Fall apart
沒法天真 躲進了虛幻
若救生圈已腐化
我必須進化
大海亡命地游 不准偷懶
無能耐 再埋藏一角
逃避迎接荒誕
下半世 離開那峽谷深處
別折返 Just fall apart We fall apart
And find out who we are
Who we really are
Just let me fall