《愛裡 (影視劇《我們的翻譯官》愛情主題曲)》歌詞｜單依純新歌歌詞+MV首播曝光
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愛裡 (影視劇《我們的翻譯官》愛情主題曲)歌詞｜單依純《愛裡 (影視劇《我們的翻譯官》愛情主題曲)》於2024-01-09推出新歌MV，東方新地整合了單依純新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
單依純《愛裡 (影視劇《我們的翻譯官》愛情主題曲)》 | 目錄
單依純《愛裡 (影視劇《我們的翻譯官》愛情主題曲)》｜歌詞
隔著回憶慢慢試探接近 距離是日漸消融的薄冰
當我在你眼睛找到自己 藏在心底什麼被喚醒
有些思念沒聲音
被愛的人愛著幸福讓人眩暈
猶豫懷疑被你抱緊 就確定
Embraced by love 聽見你的氣息
這世界瑣碎的東西平凡的事情 遇見你滿是新意
Embraced by love 湧向彼此引力
沒交換的秘密 你是謎底
愛是不管到哪裡 心始終在一起
Oh～～ 愛裡 oh～～
也許每個誤會都暗藏了風景
環繞過你的四季 懂得什麼最該珍惜
Embraced by love 聽見你的氣息
這世界瑣碎的東西平凡的事情 遇見你滿是新意
Embraced by love 湧向彼此引力
沒交換的秘密你是謎底
愛是不管到哪裡 心始終在一起
Embraced by love 聽見你的氣息
這世界所有的東西所有的事情 因為你信命中註定
Embraced by love 湧向彼此引力
交換過的約定 遠過光陰
愛是不管到哪裡 心跳有感應
En 愛裡 en