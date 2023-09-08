《像我們這種女子 (電影《女子監獄》主題曲)》歌詞｜容祖兒新歌歌詞+MV首播曝光
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像我們這種女子 (電影《女子監獄》主題曲)歌詞｜容祖兒《像我們這種女子 (電影《女子監獄》主題曲)》於2023-09-07推出新歌MV，東方新地整合了容祖兒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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容祖兒《像我們這種女子 (電影《女子監獄》主題曲)》｜歌詞
作詞 : 陳心遙
作曲 : 伍仲衡
編曲 : 伍仲衡/褚鎮東
監製 : 伍仲衡 誰沒有曾犯錯的過去
難道你永遠 困在廢墟 如若你連自信都壓碎
還剩我陪你 去追 陪伴你的人
疲累了仍無悔 一起造夢
回憶是刺青 皮膚的傷痛
可紀念當天勇 來日自己飛更高
現在與別人先擁抱
活出自豪
隨風搖曳高低 像曠野的花卉
暴雨裡更加美麗
來日或者不會好
現在也跟我 樂極忘形地狂舞
同哭笑 同禱告 就會好 誰陪伴你瘋狂
同被困仍無法 拋低願望
如果你沮喪 長空的星宿
跟我並肩偷看 來日自己飛更高
現在與別人先擁抱
活出自豪
隨風搖曳高低 像曠野的花卉
暴雨裡更加美麗
來日或者不會好
現在也跟我 樂極忘形地狂舞
浮沙有日變樂土 明日未知怎算好
但尚有希望在路途
活出自豪
隨風搖曳高低 盛放然後枯萎
能同時存亡是美麗
無論什麼不美好
現在也不要 默默垂頭地煩惱
同哭笑 同禱告 就會好 誰又有零犯錯的過去
來共我重拾快樂 走出去
圖片來源：專輯封面